Черная икра и подшивка газеты «Правда» для Фишера 48 лет назад прошел легендарный матч в Рейкьявике

27 июня Крамер начал бомбардировать ФИДЕ телеграммами, выдвигая различные невыполнимые требования. Это была психическая атака на Спасского, чтобы вывести чемпиона мира из равновесия накануне матча.

Утром 26-го должен был прилететь Фишер. Однако самолет из США прибыли без него, но с вице-президентом шахматной федерации США Фредом Крамером, объявившим себя представителем Фишера.

Борис Спасский вместе со своими секундантами Ефимом Геллером, Николаем Крогиусом и Иво Неем прибыл в Рейкьявик 22 июня. Как с последствие рассказывал Спасский, эстонца Нея он из команды убрал, как оказалось, тот передавал секреты американской стороне.

По замыслу организаторов, 26 июня 1972 года в Рейкьявике должна была пройти пресс-конференция участников матча, 1 июля – жеребьевка, 2 июля – первая партия. Однако матч стартовал только 11 июля.

29 июня пришло сообщение, что Фишер прилетит 30-го. Журналисты из Нью-Йорка сообщили, что Фишер появился в аэропорту им. Кеннеди. Для него было оставлено 14 мест в самолете, следующим в Рейкьявик. Бобби зарегистрировался, проследовал на посадку. Зашел в салон, но, узнав, что его не будет охранять полиция, вышел из самолета и удалился в неизвестном направлении.

Тем не менее, 1 июля в 8 часов вечера в здании Национального театра Исландии началось торжественное открытие матча. В ложе – президент Исландии с

супругой, в партере – члены кабинета министров, депутаты парламента, посол СССР, Временный Поверенный в делах США. На сцене – президент ФИДЕ Макс Эйве и главный арбитр Лотар Шмид из ФРГ.

Прозвучали гимны СССР, США и Исландии, с речами выступили официальные лица, все тепло приветствовали Спасского. Однако претендент на церемонии так и не появился. Из-за этого не состоялась жеребьевка, президент ФИДЕ перенес ее на следующий день, надеясь, что Фишер все-таки появится.

Но и на следующий день Фишер не объявился в столице Исландии. Эйве заявил, что получил телеграмму из Нью-Йорка. В ней говорилось, что Фишер приболел. На основании этого Эйве перенес начало матча еще на два дня. Была ли телеграмма в реальности, достоверно неизвестно.

В такой ситуации Спасский имел все основания требовать отмены матча. Но чемпион колебался: он хотел играть и верил в свой успех. Тем более что 3 июля английский банкир Джим Слэйтер пожертвовал в призовой фонд 125 тысяч долларов, удвоив сумму вознаграждения до невиданных для шахмат 250 тысяч долларов.

4 июля Фишер, наконец, прибыл в Рейкьявик, накануне ему с просьбой немедленно отправиться в Исландию позвонил госсекретарь США Генри Киссинджер.

ПОКАЯНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА

5 июля на пресс-конференции Эйве осудил Фишера за такое повеление. Но главным, конечно, явилось покаянное письмо Бобби, полученное Спасским рано утром 6 июля. В нем Фишер упирал на благородство Спасского, убеждая его быть джентльменом и не поддерживать требование советской шахматной федерации присудить Спасскому победу в 1-й партии из-за неявки Фишера.

Свои извинения Бобби затем повторил перед жеребьевкой вечером 6 июля, после чего гроссмейстер Гарри Голомбек (он заменил улетевшего в Амстердам Эйве) предложил начать 1-ю партию 9 июля.

Однако события последних дней изрядно вымотали Спасского, по его просьбе первую партию перенесли на 11 июля.

НОВАЯ КВАРТИРА СПАССКОГО НАПРОТИВ МИДа

– В Исландию я вез 4 кг черной икры, чтобы чем-то порадовать американского шахматиста, – вспоминал Борис Спасский. – Благодаря матчу накануне я получил очень хорошую трехкомнатную квартиру на улице Веснина, прямо напротив высотки Министерства иностранных дел СССР на Смоленской площади. Ордер мне вручил председатель Моссовета Промыслов.

11 июня в 17.00 главный арбитр Шмид, наконец, пустил часы Спасского, и вскоре после многочисленных разменов американец добился полного уравнения игры. Однако неожиданно Фишер решил рискнуть, забравшись своим слоном в лагерь белых, там слон угодил в ловушку. Чемпион сразу же повел в счете.

Тем не менее, 13 июля Фишер не явился на 2-ю партию. Когда прошло полчаса после пуска его часов, в гостиницу к нему приехал исландский гроссмейстер Фридрик Олафссон. «Я не могу играть, давая фору в полчаса, пусть Шмид вернет часы назад», – попросил американец. Впоследствии он объяснил неявку тем, что ему мешает стрекот кинокамер, установленных в зале. В результате кинокамеры затем убрали.

Разгорелся очередной скандал. Фишеру было засчитано поражение, но Крамер подал протест. Во время встречи с Олафссоном Фишер заявил, что потерял интерес к матчу и не желает продолжать борьбу. Главный арбитр, курсируя между резиденциями претендента и чемпиона, сумел уговорить Бобби снять протест против кинокамер и присуждения ему поражения во второй партии. Американец согласился продолжить матч 16 июля, если третья партия будет проведена в закрытом помещении.

ХОТЕЛ ЛИ ФИШЕР СОРВАТЬ МАТЧ?

AFP. Роберт Фишер

Многие решили, что Фишер хочет сорвать матч.

Вот что об этом думает Спасский:

– Я совершил большую ошибку перед третьей партией. Ведь в этот момент Фишер практически начал сдавать матч: он пустился в авантюру с жертвой слона и проиграл первую партию, не явился на вторую, ему засчитали поражение, счет стал 2:0 в мою пользу. У Фишера возникли препирательства с организаторами на почве того, что видеокамеры работали шумно. Фишер начал третировать главного судью Лотара Шмида, со всеми перессорился.

И я поверил, что Фишер хочет сорвать матч. Вот в чем была моя ошибка. А ведь это было не совсем так. Фишер не хотел срывать матч. Он хотел добиться для себя разных льгот и привилегий, потрепать мне нервы, держать всех в напряжении, но так, чтобы я не уехал из Рейкьявика. Его главным идеологом был тренер Билл Ломбарди, который его постоянно «вдохновлял» на скандалы. И Фишер пунктуально следовал советам наставника.

Спасский уступил требованиям претендента, согласившись перенести игру из турнирного зала в закрытое помещение. И эту партию чемпион проиграл, что придало уверенности в своих силах Фишеру. Ведь до этого он ни разу не выигрывал у Бориса.

Затем была ничья в четвертой и поражение Спасского в пятой и шестой партиях. После 10-й партии счет был уже 6,5:3,5 в пользу Фишера, и лишь в 11-й Спасскому удалось выиграть. Однако поезд уже ушел. Затем последовала серия ничьих, Фишер никуда не спешил и сушил игру. Все закончилось в 21-й партии, которую американец выиграл. Счет стал 12,5:8,5 в пользу претендента, ставшего 11-м чемпионом мира.

ЧЕМПИОН ПОБЕСЕДОВАЛ ТОЛЬКО С СОВЕТСКИМ ПОСЛОМ

На церемонии закрытия Макс Эйве увенчал нового чемпиона венком из исландской березы. По свидетельствам очевидцев, Фишер равнодушно отнесся к церемонии: получив награду, и наскоро перекусив, он отодвинул бокал с вином, достал карманные шахматы и, не прислушиваясь к произносимым в его честь речам, занялся разбором какой-то партии. Лишь в конце вечера он некоторое время беседовал с советским послом в Исландии, в частности, попросил его дать почитать подшивки газеты «Правда» за последние два месяца, чтобы узнать, что в СССР писали о матче.

После победы Фишера встречали в США как национального героя. Западная пресса осыпала его лестными эпитетами, многие известные люди – певцы, актеры – искали его дружбы. Фишеру предлагали многомиллионные рекламные контракты, но он отказался от всех предложений. Через несколько месяцев он постепенно перестал появляться на публике, говоря, что очень устал.

Кто бы мог подумать, что в Рейкьявике Фишер сыграл свою последнюю официальную партию в жизни? До 1975 года, когда американец должен был защищать свое звание, он не участвовал ни в одном турнире, а затем отказался играть и матч за звание чемпиона мира, уступив титул Анатолию Карпову без борьбы.

С 1 сентября 1972 года и до самой кончины Фишер так больше и не сыграл ни одной партии в официальных турнирах под эгидой ФИДЕ.