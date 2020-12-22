Сергей Карякин: Надоело играть в интернете, соскучился по живым шахматам

Мы с Денисом Хизматуллиным, который мне помогал в подготовке, провели сбор в Подмосковье. Это было неподалеку от моего дома, поэтому мог часто ездить домой, а супруга Галия с сыном приезжали ко мне на турнир. Можно сказать, что мы выступали единой командой.

- Готовились активно? - Да, серьезно подошел к подготовке. Так что на диване особо не было времени лежать. Просто я год не играл в классические шахматы и не понимал, как у меня пойдет. Но своей игрой, в целом, доволен.

Но все равно состав собрался очень сильный и у многих участников был изрядно заниженный рейтинг. Со всеми было очень непросто играть. И я рад, что мне удалось выиграть пять партий из одиннадцати. Такой результативности у меня давно не было.

- Кто-то из участников Суперфинала сказал, что турнир собрал очень сильный состав и даже Сергей Карякин решил встать с дивана и сыграть. - Про диван хорошо сказано, но на счет всех сильнейших не совсем соглашусь, потому что не было Александра Грищука, у которого второй рейтинг в России. Не было также и действующего чемпиона Евгения Томашевского. С ними Суперфинал был бы немного другим.

В интервью «Советскому спорту» вице-чемпион страны рассказал, как готовился к турниру и как провел время в условиях пандемии.

- Ян Непомнящий сказал, что предполагал, что Сергей Карякин будет главным конкурентом. Так и получилось.

- Я тоже предполагал, что Ян будет одним из главных фаворитов. К моменту нашей очной встречи мы делили первое-второе место, и было понятно, что исход нашей партии очень важен для определения победителя.

Я проиграл, но меня согревало то, что десять лет назад также в Суперфинале я выиграл у Яна в классике, но затем уступил ему на тай-брейке. Надеялся, что сейчас повторится такой же сценарий, но только наоборот – мне удастся отыграться на тай-бреке. Но до тай-брейка на этот раз не дошло.

- Непомнящий рассказал журналистам, что его команда подготовила к партии с вами домашнюю заготовку и она сработала.

- Это так. Ян подготовил вариант, который не дает преимущества, но ставит перед соперником проблемы. Позиция получилась сложная, за доской непросто было в ней разобраться. Я допустил ошибку, после чего Ян реализовал перевес.

«ЭКРАН ПОМЕШАЛ СВИДЛЕРУ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД»

- Обстановка на турнире была непривычной из-за необходимых мер безопасности. Разделительный экран вам не мешал?

- Действительно, с этим экраном играть непривычно. Например, в партии со мной Петр Свидлер угодил в сильный цейтнот. У него оставалось секунды две на ход, Петр потянулся за фигурой, задел перегородку и сделал ошибочный ход. Возможно, перегородка помешала.

- Сейчас такая ситуация, что перегородка необходима. Зато ФШР организовала и провела чемпионат страны в очном режиме…

- Федерация шахмат России сделала большое дело: провела такой турнир в условиях пандемии и это дорого стоит. Без преувеличения весь шахматный мир наблюдал за Россией.

- Некоторые шахматисты говорили, что за период пандемии привыкли играть мышкой, и как же им было приятно потрогать деревянные фигурки…

- Полностью согласен – приятно играть в живые шахматы. Это отчасти и повлияло на мою высокую результативность – хотелось бороться за победу в каждой партии вне зависимости от цвета.

«ТРИ МЕСЯЦА ПРОВЕЛИ В КРЫМУ»

- Как проводили время в период пандемии – сидели дома?

- Какое-то время действительно сидел дома. Но затем не выдержал – стал вести более активный образ жизни, встречаться с людьми.

А летом мы с семьей уехали на три месяца в Крым на машине. Отлично там провели время.

- Активно занимались поддержанием физической формы?

- Безусловно. Здесь и питание важно: когда ешь дома, а не в ресторанах, удается сохранять оптимальный вес и даже похудеть. А еще в Крыму мы с супругой пять дней в неделю активно бегали, занимались кросс-фитом.

- Так вы скоро замахнетесь на полумарафон?

- Вы почти угадали. Надеюсь в следующем году пробежать полумарафон. Но пока мы с женой зарегистрировались на дистанцию 10 километров. Соревноваться в скорости с профессиональными бегунами нам пока сложно, но пробежать десятку в среднем темпе – без проблем.

- Вы также активно играли в онлайн-турнирах…

- Я играл в «Туре Карлсена» и других турнирах. Один из них назывался «Титульный вторник». Как понятно из названия, проходил он по вторникам. Играли в нем все сильнейшие. Один такой турнир я выиграл, и на этом решил, что с меня достаточно. Честно говоря, игра в онлайне немного надоела.

- Не смотрели сериал «Ход королевы»?

- Его сейчас все обсуждают. С супругой шутим, что, видимо, мы остались вдвоем, кто не смотрел сериал.

Знаю, что после его выхода интерес к шахматам во всем мире резко вырос. Например, значительно возросло количество играющих в интернете.

Сериал пока не посмотрели, зато мы с женой дважды сходили на мюзикл «Шахматы». Очень понравилось.

- Какие ближайшие планы?

- Устал после Суперфинала. Хочу отдохнуть, побыть с семьей, отпраздновать Новый год, затем Рождество. А 12 января у меня еще и день рождения.

Затем понемногу вернусь к шахматам. Уверен, что в новом году будет больше настоящих турниров, а не только игра в интернете.

Суперфинал чемпионата России-2020. Итоговое положение.

Мужчины. 1. Непомнящий - 7,5 очков из 11, 2. Карякин - 7, 3. Федосеев, 4. Дубов - по 6,5, 5. Артемьев, 6. Чигаев - по 6, 7. Витюгов, 8. Свидлер - по 5,5, 9. Есипенко, 10. Матлаков - по 5, 11. Гоганов - 3,5, 12. Антипов - 2 (сыграл 6 партий).