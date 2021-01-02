Боялся ли Фишер Карпова? Навеяно сериалом Netflix «Ход королевы»

Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Благодаря фильму во всем мире резко возросла популярность шахмат.
Автор этих строк тоже посмотрел сериал о несуществовавшей гениальной американской девушке, обыгравшей всех сильнейших шахматистов мира конца 60-х. Своими впечатлениями о фильме, о его плюсах и минусах я поделюсь в ближайшие дни на нашем сайте. Время длинных зимних каникул, как раз, располагает к такому обсуждению.
Под впечатлением сериала я вспомнил свою давнюю заметку, посвященную противостоянию двух реальных шахматных гениев – Роберта Фишера и Анатолия Карпова. Пришло время ее обновить и опубликовать вновь. К сожалению, это противостояние не закончилось очным матчем, который мог бы войти в сокровищницу шахматного искусства. Почему же матч не состоялся?
Неадекватный гений
Мы можем рассуждать на эту тему только гипотетически. Фишера уже нет, а сам он при жизни на эту тему никогда не высказывался. Но его психологический портрет составить можно. Более или менее правдивый. Материала для этого достаточно.
Фишер был гением, это очевидно, но очевидно, как и многие гении в истории, с точки зрения нормального человека он вел себя часто неадекватно. Все эти непомерные требования, ультиматумы перед важными турнирами, говорят о том, что его преследовала всю карьеру боязнь поражения. Об этом писали многие. И чем старше он становился, тем сильнее эта боязнь проявлялась.
Перед матчем с Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972 году это проявилось особенно ярко. Он шел всю жизнь к этому матчу, до заветной короны оставался лишь шаг. Последний и самый трудный. Видимо, сама мысль о возможном поражении доставляла ему страдания. Отсюда все эти совершенно безумные ультиматумы. В истории шахмат, если кто и ставил условия – только чемпионы, но никак не претенденты.
Однако Фишер перед Рейкьявиком превзошел всех прежних чемпионов мира вместе взятых. Взять - и не приехать на открытие матча, а вместо себя слать телеграммы с очередными абсурдными требованиями… Ну, в какие это ворота?! Если б не Борис Спасский и дипломатический дар президента ФИДЕ Макса Эйве, матча не было бы. И, велика вероятность, что в истории шахмат не было бы чемпиона мира по имени Роберт Джеймс Фишер.
Вторая серия марлезонского балета случилась в 1975 году. Фишеру пришло время защищать корону в матче с молодым советским гроссмейстером Анатолием Карповым. И опять невыполнимые условия, выкручивание рук Эйве и претенденту.
Анатолий Евгеньевич и глава ФИДЕ шли на многие требования чемпиона мира, самые неприемлемые в иных условиях, лишь бы спасти матч. Но все-таки всему есть предел. Тут вспоминается фраза Нади из кинофильма «С легким паром»: «Даже моему ангельскому терпению приходит конец». Из-за неадекватных требований чемпиона матч не состоялся.
Последнюю партию Фишера сыграл в 72-м, в Рейкьявике
Итак, боялся ли Фишер Карпова? С большой долей вероятности можно предположить, что да – боялся. И самого Анатолия Евгеньевича, как сильнейшего на тот момент гроссмейстера мира, показывавшего в последние годы выдающиеся результаты. Так и собирательного Карпова-претендента, который может отобрать у него, Фишера, его корону. Можно предположить, что сама мысль – потерять корону была для Фишера невыносимой. Он видел, насколько Карпов силен, а сам за три года не сыграл ни одной турнирной партии. Поэтому в глубине души, наверняка отдавал себе отчет, что вероятность поражения велика.
Кстати, неучастие в течение трех лет в турнирах тоже свидетельствует о том, как Фишер боялся даже единственного поражения в ранге чемпиона мира. И с 72-го, с матча в Рейкьявике больше никогда не сел за доску, не считая неофициального матча в Белграде со Спасским в 1992 году.
Советская система против Фишера
Считается, что вся советская система противостояла Фишеру. И это действительно так. Американский гений обыграл всех наших сильнейших гроссмейстеров. Увез корону из СССР, где она прописалась на десятилетия.
Противостояние двух систем распространялось на все виды деятельности – на спорт и, в частности, на шахматы особенно, это очевидно. И когда в Америке появился выдающийся гроссмейстер, который прервал многолетнюю гегемонию советских гроссмейстеров, понятно, что политики в этом было много. Помните у Высоцкого «Честь короны шахматной на карте». Знаменитая песня, которую он написал после поражение Спасского от Фишера в 72-м.
Понятно, что все лучшие силы были бы брошены на помощь Карпову, однако и Фишер имел возможность привлечь в помощники сильнейших гроссмейстеров остального мира. Команды играют большую роль в таких матчах. Но все же все решалось бы непосредственно за доской в борьбе двух сильнейших на тот момент гроссмейстеров.
Нет, не давал покоя американец на шахматном троне идеологам со Старой площади. Поэтому вернуть корону в СССР – было делом политической важности. И Карпов ее вернул. Пусть и без боя, но вины Анатолия Евгеньевича здесь точно нет никакой. Вся ответственность за срыв матча в 1975-м лежит только на Фишере.