Боялся ли Фишер Карпова? Навеяно сериалом Netflix «Ход королевы»

Мы можем рассуждать на эту тему только гипотетически. Фишера уже нет, а сам он при жизни на эту тему никогда не высказывался. Но его психологический портрет составить можно. Более или менее правдивый. Материала для этого достаточно.

Под впечатлением сериала я вспомнил свою давнюю заметку, посвященную противостоянию двух реальных шахматных гениев – Роберта Фишера и Анатолия Карпова . Пришло время ее обновить и опубликовать вновь. К сожалению, это противостояние не закончилось очным матчем, который мог бы войти в сокровищницу шахматного искусства. Почему же матч не состоялся?

Автор этих строк тоже посмотрел сериал о несуществовавшей гениальной американской девушке, обыгравшей всех сильнейших шахматистов мира конца 60-х. Своими впечатлениями о фильме, о его плюсах и минусах я поделюсь в ближайшие дни на нашем сайте. Время длинных зимних каникул, как раз, располагает к такому обсуждению.

Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Благодаря фильму во всем мире резко возросла популярность шахмат.

Фишер был гением, это очевидно, но очевидно, как и многие гении в истории, с точки зрения нормального человека он вел себя часто неадекватно. Все эти непомерные требования, ультиматумы перед важными турнирами, говорят о том, что его преследовала всю карьеру боязнь поражения. Об этом писали многие. И чем старше он становился, тем сильнее эта боязнь проявлялась.

Перед матчем с Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972 году это проявилось особенно ярко. Он шел всю жизнь к этому матчу, до заветной короны оставался лишь шаг. Последний и самый трудный. Видимо, сама мысль о возможном поражении доставляла ему страдания. Отсюда все эти совершенно безумные ультиматумы. В истории шахмат, если кто и ставил условия – только чемпионы, но никак не претенденты.

Однако Фишер перед Рейкьявиком превзошел всех прежних чемпионов мира вместе взятых. Взять - и не приехать на открытие матча, а вместо себя слать телеграммы с очередными абсурдными требованиями… Ну, в какие это ворота?! Если б не Борис Спасский и дипломатический дар президента ФИДЕ Макса Эйве, матча не было бы. И, велика вероятность, что в истории шахмат не было бы чемпиона мира по имени Роберт Джеймс Фишер.

Вторая серия марлезонского балета случилась в 1975 году. Фишеру пришло время защищать корону в матче с молодым советским гроссмейстером Анатолием Карповым. И опять невыполнимые условия, выкручивание рук Эйве и претенденту.

Анатолий Евгеньевич и глава ФИДЕ шли на многие требования чемпиона мира, самые неприемлемые в иных условиях, лишь бы спасти матч. Но все-таки всему есть предел. Тут вспоминается фраза Нади из кинофильма «С легким паром»: «Даже моему ангельскому терпению приходит конец». Из-за неадекватных требований чемпиона матч не состоялся.

Последнюю партию Фишера сыграл в 72-м, в Рейкьявике

Итак, боялся ли Фишер Карпова? С большой долей вероятности можно предположить, что да – боялся. И самого Анатолия Евгеньевича, как сильнейшего на тот момент гроссмейстера мира, показывавшего в последние годы выдающиеся результаты. Так и собирательного Карпова-претендента, который может отобрать у него, Фишера, его корону. Можно предположить, что сама мысль – потерять корону была для Фишера невыносимой. Он видел, насколько Карпов силен, а сам за три года не сыграл ни одной турнирной партии. Поэтому в глубине души, наверняка отдавал себе отчет, что вероятность поражения велика.

Кстати, неучастие в течение трех лет в турнирах тоже свидетельствует о том, как Фишер боялся даже единственного поражения в ранге чемпиона мира. И с 72-го, с матча в Рейкьявике больше никогда не сел за доску, не считая неофициального матча в Белграде со Спасским в 1992 году.

Советская система против Фишера

Считается, что вся советская система противостояла Фишеру. И это действительно так. Американский гений обыграл всех наших сильнейших гроссмейстеров. Увез корону из СССР, где она прописалась на десятилетия.

Противостояние двух систем распространялось на все виды деятельности – на спорт и, в частности, на шахматы особенно, это очевидно. И когда в Америке появился выдающийся гроссмейстер, который прервал многолетнюю гегемонию советских гроссмейстеров, понятно, что политики в этом было много. Помните у Высоцкого «Честь короны шахматной на карте». Знаменитая песня, которую он написал после поражение Спасского от Фишера в 72-м.

Понятно, что все лучшие силы были бы брошены на помощь Карпову, однако и Фишер имел возможность привлечь в помощники сильнейших гроссмейстеров остального мира. Команды играют большую роль в таких матчах. Но все же все решалось бы непосредственно за доской в борьбе двух сильнейших на тот момент гроссмейстеров.

Нет, не давал покоя американец на шахматном троне идеологам со Старой площади. Поэтому вернуть корону в СССР – было делом политической важности. И Карпов ее вернул. Пусть и без боя, но вины Анатолия Евгеньевича здесь точно нет никакой. Вся ответственность за срыв матча в 1975-м лежит только на Фишере.