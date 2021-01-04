Стюардессы в гимнастерках, москвичи-нэпманы и Будрайтис в Бухаресте. Ляпы сериала «Ход королевы»

Нет, я не высказываю претензий к сюжету и качеству режиссуры «Хода королевы». Все там сделано на отличном уровне, просто, как говорится, на вкус и цвет… К американской части сериала, а это бОльшая часть, вообще претензий нет.

Как, например, когда смотрел израильский сериал «Фауда» или французский «Бюро легенд». Что же там дальше?! Быстрее следующую серию…

Сериал смотрится, не скажу, что прямо на одном дыхании, когда после завершения одной серии, сразу же хочется смотреть следующую, и неважно – за окном поздняя ночь или уже раннее утро. Нет, такого лично у меня при просмотре «Хода королевы» не было.

Автор этих строк тоже посмотрел сагу о гениальной американской девушке Элизабет Хармон , обыгравшей всех сильнейших шахматистов мира конца 60-х прошлого века, включая советского чемпиона Василия Боргова .

Проект стал самым популярным в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Благодаря фильму во всем мире резко возросла популярность шахмат.

Драматический сюжет в жизни самой главной героини заставляет переживать зрителей. Смерть матери, детский приют, новая жизнь в новой семье. Прекрасен эпизод, когда повзрослевшая Хармон танцует с бутылкой виски в руках под культовую «Шизгару», она же Venus. Причем на телеэкране, а танцует Элизабет под включенный на всю громкость телевизор, поют именно первые исполнители мирового хита – группа Shoking Blue, а не многочисленные подражатели.

Замечательно, браво! Ничего лишнего, чтобы воссоздать атмосферу 60-х годов.

ХОРОШО, ОБОШЛИСЬ БЕЗ БРЮСА УЛЛИСА С ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ

Меня всегда поражала неряшливость, невнимание к деталям голливудских режиссеров, когда они изображают русских, либо жизнь в России или СССР. Таким киноляпам несть числа.

Помнится, в каком-то фильме у советского посла на пиджаке звезда героя Советского Союза. Все бы ничего, только звезда какая-то бутафорская, раза в три больше оригинальной и занимает половину груди. И сразу забываешь про сюжет, потому что хочется смеяться.

Я уж не говорю про классический эпизод: помните, как Брюс Уиллис в шапке ушанке чинит космический корабль гаечным ключом? Кажется, это было в «Армагеддоне».

В этом вся нелепость представления американцев о русских (советских) людях. Никогда не понимал, почему нельзя пригласить на фильм нормального консультанта?

Вот и в «Ходе королевы», как только Элизабет отправляется на долгожданный турнир в СССР, начинаются киноляпы. В самолете «Аэрофлота» пассажиров обслуживают стюардессы в гимнастерках и нелепых ушанках с пятиконечной красной звездой.

Во многих американских фильмах Москву часто снимают в Будапеште, как было, например, в последнем сезоне «Родины». Кстати, самом слабом. Либо – в Бухаресте. Похоже, и здесь столица Румынии сыграла роль Москвы.

На какой-то площади (почему хотя бы не в парке?) зимой (!) сидят несколько десятков пожилых людей и играют в шахматы. К этой площади и смешному эпизоду в финале фильма мы еще вернемся.

А пока еще несколько ляпов. Крайне странный игровой зал. На узкой длинной площадке играют шахматисты, а по обе стороны, совсем рядом, на небольших трибунах, расположились зрители. Господа, создатели сериала: где вы видели такие игровые залы на шахматных турнирах?

Консультантом фильма был Гарри Каспаров. Он рассказывал, что отвечал только за качество шахматных партий, которых в сериале много. Поэтому к качеству партий – никаких претензий.

Вряд ли Гарри Кимовичу показывали отснятые эпизоды турнира в Москве. Иначе 13-й чемпион мира указал бы на абсурдность отснятого материала.

После каждой партии Хармон на улице встречает толпа восторженных поклонников. Обратите внимание, во что одеты жители Москвы в конце 60-х.

Какие-то нелепые папахи, каракулевые шапки-пирожки, шубы, а какие пальто и шляпы на женщинах – так одевались нэпманы в 20-х годах. В самом первом эпизоде, как квинтэссенция абсурда, бородатый чувак в высоченной меховой шапке, наподобие тех, что носят гвардейцы Ее Величества королевы Великобритании, пытается взять автограф у Элизабет.

ЧТО ЮОЗАС БУДРАЙТИС ДЕЛАЕТ В БУХАРЕСТЕ?

И последнее. Выиграв турнир, победив чемпиона мира Боргова (кстати, странная какая-то фамилия у советского шахматиста), Бет Хармон по дороге в аэропорт просит сопровождающего ее в этой поездке в СССР цэрэушника, остановить машину.

Тот кричит: «Бет, что ты делаешь? Ты опоздаешь на самолет?!». И при этом спокойно уезжает.

Девушка идет на ту самую площадь, очень похожую на площадь в Бухаресте (я не утверждаю, но мне так кажется), где в легкий морозец рубятся в шахматы пожилые мужчины. И ее узнает… великий литовский актер Юозас Будрайтис.

Да, да – Будрайтис! Почему американцы решили пригласить именно его на эту эпизодическую роль шахматиста-любителя? Хорошо, что один глаз ему не перевязали. Иначе абсурд достиг бы апогея.

Будрайтис говорит Элизабет: «Сыграем?» Та с удовольствием садится за доску с уличным любителем.

Столик окружают другие шахматисты, добрая половина из них в тех же пресловутых каракулевых шапках-пирожках, которые так популярны в Румынии, и которые так любил Николае Чаушеску, а также некоторые наши партийные бонзы. Кстати, это еще один мой аргумент в пользу Бухареста.

Что дальше? Ничего – тиры. И зрителям теперь остается переживать – успела ли Элизабет на самолет?

Еще раз повторю: сериал качественный, смотрится с интересом, но эти стюардессы в гимнастерках, меховые медвежьи и каракулевые шапки-пирожки, нелепо одетая по моде времен НЭПа толпа, абсурдный игровой зал, сильно отвлекают от сюжета и заставляют ехидно хихикать. Вместо того чтобы с придыханием переживать: обыграет ли, наконец, Элизабет непобедимого советского чемпиона со странной фамилией Боргов?