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Стюардессы в гимнастерках, москвичи-нэпманы и Будрайтис в Бухаресте. Ляпы сериала «Ход королевы»
04 января 18:00
автор: Юрий Волохов

Стюардессы в гимнастерках, москвичи-нэпманы и Будрайтис в Бухаресте. Ляпы сериала «Ход королевы»

23 октября 2020 года американская компания Netflix выпустила мини-сериал «Ферзевый гамбит», в России он называется «Ход королевы».

К АМЕРИКАНСКОЙ ЧАСТИ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Проект стал самым популярным в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Благодаря фильму во всем мире резко возросла популярность шахмат.

Автор этих строк тоже посмотрел сагу о гениальной американской девушке Элизабет Хармон, обыгравшей всех сильнейших шахматистов мира конца 60-х прошлого века, включая советского чемпиона Василия Боргова.

Сериал смотрится, не скажу, что прямо на одном дыхании, когда после завершения одной серии, сразу же хочется смотреть следующую, и неважно – за окном поздняя ночь или уже раннее утро. Нет, такого лично у меня при просмотре «Хода королевы» не было.

Как, например, когда смотрел израильский сериал «Фауда» или французский «Бюро легенд». Что же там дальше?! Быстрее следующую серию…

Нет, я не высказываю претензий к сюжету и качеству режиссуры «Хода королевы». Все там сделано на отличном уровне, просто, как говорится, на вкус и цвет… К американской части сериала, а это бОльшая часть, вообще претензий нет.

Драматический сюжет в жизни самой главной героини заставляет переживать зрителей. Смерть матери, детский приют, новая жизнь в новой семье. Прекрасен эпизод, когда повзрослевшая Хармон танцует с бутылкой виски в руках под культовую «Шизгару», она же Venus. Причем на телеэкране, а танцует Элизабет под включенный на всю громкость телевизор, поют именно первые исполнители мирового хита группа Shoking Blue, а не многочисленные подражатели.

Замечательно, браво! Ничего лишнего, чтобы воссоздать атмосферу 60-х годов.

ХОРОШО, ОБОШЛИСЬ БЕЗ БРЮСА УЛЛИСА С ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ

Меня всегда поражала неряшливость, невнимание к деталям голливудских режиссеров, когда они изображают русских, либо жизнь в России или СССР. Таким киноляпам несть числа.

Помнится, в каком-то фильме у советского посла на пиджаке звезда героя Советского Союза. Все бы ничего, только звезда какая-то бутафорская, раза в три больше оригинальной и занимает половину груди. И сразу забываешь про сюжет, потому что хочется смеяться.

Я уж не говорю про классический эпизод: помните, как Брюс Уиллис в шапке ушанке чинит космический корабль гаечным ключом? Кажется, это было в «Армагеддоне».

В этом вся нелепость представления американцев о русских (советских) людях. Никогда не понимал, почему нельзя пригласить на фильм нормального консультанта?

Вот и в «Ходе королевы», как только Элизабет отправляется на долгожданный турнир в СССР, начинаются киноляпы. В самолете «Аэрофлота» пассажиров обслуживают стюардессы в гимнастерках и нелепых ушанках с пятиконечной красной звездой.

Во многих американских фильмах Москву часто снимают в Будапеште, как было, например, в последнем сезоне «Родины». Кстати, самом слабом. Либо в Бухаресте. Похоже, и здесь столица Румынии сыграла роль Москвы.

На какой-то площади (почему хотя бы не в парке?) зимой (!) сидят несколько десятков пожилых людей и играют в шахматы. К этой площади и смешному эпизоду в финале фильма мы еще вернемся.

А пока еще несколько ляпов. Крайне странный игровой зал. На узкой длинной площадке играют шахматисты, а по обе стороны, совсем рядом, на небольших трибунах, расположились зрители. Господа, создатели сериала: где вы видели такие игровые залы на шахматных турнирах?

Консультантом фильма был Гарри Каспаров. Он рассказывал, что отвечал только за качество шахматных партий, которых в сериале много. Поэтому к качеству партий никаких претензий.

Вряд ли Гарри Кимовичу показывали отснятые эпизоды турнира в Москве. Иначе 13-й чемпион мира указал бы на абсурдность отснятого материала.

После каждой партии Хармон на улице встречает толпа восторженных поклонников. Обратите внимание, во что одеты жители Москвы в конце 60-х.

Какие-то нелепые папахи, каракулевые шапки-пирожки, шубы, а какие пальто и шляпы на женщинах – так одевались нэпманы в 20-х годах. В самом первом эпизоде, как квинтэссенция абсурда, бородатый чувак в высоченной меховой шапке, наподобие тех, что носят гвардейцы Ее Величества королевы Великобритании, пытается взять автограф у Элизабет.

ЧТО ЮОЗАС БУДРАЙТИС ДЕЛАЕТ В БУХАРЕСТЕ?

И последнее. Выиграв турнир, победив чемпиона мира Боргова (кстати, странная какая-то фамилия у советского шахматиста), Бет Хармон по дороге в аэропорт просит сопровождающего ее в этой поездке в СССР цэрэушника, остановить машину.

Тот кричит: «Бет, что ты делаешь? Ты опоздаешь на самолет?!». И при этом спокойно уезжает.

Девушка идет на ту самую площадь, очень похожую на площадь в Бухаресте (я не утверждаю, но мне так кажется), где в легкий морозец рубятся в шахматы пожилые мужчины. И ее узнает… великий литовский актер Юозас Будрайтис.

Да, да – Будрайтис! Почему американцы решили пригласить именно его на эту эпизодическую роль шахматиста-любителя? Хорошо, что один глаз ему не перевязали. Иначе абсурд достиг бы апогея.

Будрайтис говорит Элизабет: «Сыграем?» Та с удовольствием садится за доску с уличным любителем.

Столик окружают другие шахматисты, добрая половина из них в тех же пресловутых каракулевых шапках-пирожках, которые так популярны в Румынии, и которые так любил Николае Чаушеску, а также некоторые наши партийные бонзы. Кстати, это еще один мой аргумент в пользу Бухареста.

Что дальше? Ничего – тиры. И зрителям теперь остается переживать – успела ли Элизабет на самолет?

Еще раз повторю: сериал качественный, смотрится с интересом, но эти стюардессы в гимнастерках, меховые медвежьи и каракулевые шапки-пирожки, нелепо одетая по моде времен НЭПа толпа, абсурдный игровой зал, сильно отвлекают от сюжета и заставляют ехидно хихикать. Вместо того чтобы с придыханием переживать: обыграет ли, наконец, Элизабет непобедимого советского чемпиона со странной фамилией Боргов?

источник: «Советский спорт»
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