«Сколько бы ни запросил Мохаммед Али, я потребую больше». 13 лет назад не стало Роберта Фишера

После окончания Второй мировой войны мать с детьми переехала в Бруклин. Когда Роберту было шесть лет, сестра Джоан научила его играть в шахматы.

В 1939 году супруги покинули СССР и переехали в Америку, однако с этого момента жили раздельно: Регина поселилась в США, а Герхард – в Чили. Ему, как коммунисту, власти США запретили въезд в страну.

Роберт Фишер родился 9 марта 1943 года в Чикаго. Его мать, Регина Фишер , в девичестве Вендер – швейцарская еврейка, чья семья перебралась в Швейцарию из Польши и России. Отцом Бобби считался Ханс-Герхард Фишер – немецкий биолог, коммунист, эмигрировавший из СССР, где он и познакомился с Региной, учившейся в Первом Московском государственном медицинском институте имени И. М. Сеченова.

А также того, как Фишер избегал матча с Анатолием Карповым спустя три года. Матч не состоялся, и ФИДЕ совершенно справедливо объявила Карпова 12-м чемпионом мира. И после этого Фишер окончательно ушел из шахмат. Про это тоже много написано. Поэтому сегодня, вспоминая гения шахмат, расскажем о менее известных страницах его жизни.

Мы не будем в данной статье касаться знаменитого матча за корону, прошедшего в Рейкьявике в 1972 году, когда Фишер обыграл Бориса Спасского и стал чемпионом мира. Про этот матч написано много.

Увлечение шахматами полностью отвратило Роберта от общения со сверстниками, он воспринимал только тех, кто мог играть с ним в шахматы, а среди сверстников таких не было.

В 1957 году в возрасте 13 лет Бобби Фишер завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а в 14 лет стал чемпионом США среди взрослых – самым молодым за всю историю.

В 15 лет Фишер оставил школу, чтобы полностью посвятить себя шахматам.

«В школе нечему учиться, учителя глупы. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп – он неплохо играл в шахматы», – говорил юный Бобби.

«Советские играют между собой вничью. Это заговор»

В 1959 году Фишер впервые принял участие в турнире претендентов. Выступление дебютанта, которому шел 17-й год, можно назвать удачным: Роберт поделил пятое-шестое места в компании сильнейших гроссмейстеров мира. Правда, Бобби проиграл микроматч победителю Михаилу Талю с сухим счетом 0:4.

В межзональном турнире в Стокгольме (1962) участвовали 23 шахматиста. Фишер занял первое место (17,5 очка), оторвавшись от разделивших второе-третье места Геллера и Петросяна на 2,5 очка (по 15). Это был блестящий успех 19-летнего американца.

В 1962 году Фишер дебютировал в турнире претендентов на Кюрасао, где занял четвертое место, позади трех советских гроссмейстеров Петросяна, Кереса и Геллера. Вернувшись домой, Фишер опубликовал в журнале Sport Illustrated статью, в которой утверждал, что советские шахматисты играют между собой договорные ничьи,

Фишер заявил, что отказывается от участия в соревнованиях за высший титул до тех пор, пока ФИДЕ не заменит турнир претендентов матчами по олимпийской системе на выбывание. И добился своего.

Комментаторы отмечали, что Фишер, требуя идеальных условий и повышения гонораров, много сделал для повышения благосостояния шахматистов.

Благодаря его активности размер призового фонда матча на первенство мира по шахматам значительно вырос. По этому поводу Борис Спасский шутил: «Фишер – наш профсоюз».

Сам Фишер говорил: «Я добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к боксу. Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за свое очередное выступление, я потребую больше».

«Они разорили меня и плюнули на меня»

Перейдем к последней фазе жизни шахматного гения.

До начала 1990-х Фишер уединенно жил в Пасадене (Калифорния). В конце 1980-х он познакомился по переписке с 18-летней венгерской шахматисткой Зитой Райчани. Через некоторое время переехал к ней в Будапешт и жил там, избегая общения с журналистами.

Про него уже практически забыли, когда в 1992 году югославский банкир Василевич предложил Фишеру организовать коммерческий матч-реванш со Спасским и Фишер неожиданно согласился.

Призовой фонд матча составил пять миллионов долларов США.

Еще до начала матча Фишеру пришло письменное уведомление от Госдепа США о том, что участие в матче на территории Югославии нарушает международное эмбарго (бойкот Югославии, объявленный США), и Фишеру за это грозит до десяти лет тюрьмы.

На предматчевой пресс-конференции Фишер демонстративно разорвал письмо и плюнул на его обрывки со словами: «Я заставил людей поверить, что Штаты – интеллектуальная держава, что в ней живут умные люди, а они вместо благодарности разорили меня, унизили, плюнули на меня. И я отвечаю им тем же».

Матч состоялся: первая половина прошла на острове Свети-Стефан близ Будвы, вторая – в Белграде. Игра шла на условиях, выдвигавшихся ранее Фишером для матча с Карповым: до десяти побед одного из соперников, ничьи не учитывались. Фишер победил со счетом 10:5, всего было сыграно 30 партий.

Матч вызвал огромный интерес, главным образом, потому что должен был показать, сохранил ли Фишер свой высочайший шахматный уровень. По единодушному мнению комментаторов, продемонстрированный в матче уровень игры обоих шахматистов был существенно ниже того, что они показывали в 70-х годах.

Болезненный антисемитизм

Фишеру нельзя было возвращаться в США. Помимо обвинения в нарушении эмбарго Югославии, ему предъявило претензии налоговое ведомство: за неуплату налогов с 1976 года, в том числе налога с гонорара с матча 1992 года, ему грозил штраф в 250 тысяч долларов. Некоторое время Фишер жил в Будапеште. В 1994 году он расстался с Зитой Райчани.

В 2000 году он неожиданно переехал на Филиппины, где сошелся с 22-летней местной уроженкой Мэрилин Янг, которая 21 мая 2001 года родила дочь Джинки. Предполагалось, что последняя является дочерью Фишера, но, согласно экспертизе ДНК, сделанной уже после смерти Фишера по требованию Мэрилин Янг, претендовавшей на наследство шахматиста, выяснилось, что это не так. Ни с Мэрилин, ни с ее дочерью Фишер впоследствии не общался, однако несколько раз присылал им крупные суммы денег.

В основном Фишер жил в Японии со своей старой подругой Миёко Ватаи, японской шахматисткой, с которой познакомился еще в 1970-х годах.

С 1996 года Фишер стал чаще появляться в СМИ, как правило, с довольно резкими выступлениями в адрес США и евреев. У него был какой-то болезненный антисемитизм. В 1999 его выступление в венгерском радиоэфире было прервано ведущим, так как состояло исключительно из ругательств в адрес евреев.

Еще в одном из своих радиовыступлений Фишер заявил: «Америка находится под полным контролем евреев. Все начальство – евреи, тайные евреи или цэрэушные крысы, которые на евреев работают. Посмотрите, что они натворили в Югославии».

В конце концов, он договорился до того, что в интервью филиппинской радиостанции, что полностью одобряет действия «Аль-Каиды» и теракты 11 сентября.

Японская тюрьма

В декабре 2003 года Госдепартамент США официально аннулировал паспорт Фишера. Сам Фишер узнал об этом лишь 13 июля 2004-го, когда при попытке вылететь из Японии на Филиппины был арестован за незаконное проникновение на территорию страны и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов. США тут же потребовали выдать Фишера как уголовного преступника.

Миёко Ватаи обратилась к мировой общественности с просьбой спасти Фишера, для чего требовалось предоставить ему политическое убежище.

Находясь в заключении, Фишер письменно заявил о своем отказе от американского гражданства.

Было заявлено, что арест Фишера – преследование по политическим мотивам, в котором обвинили персонально президента США Джорджа Буша и премьер-министра Японии Коидзуми.

Фишер провел в тюрьме восемь месяцев, за это время успев предложить Миёко выйти за него замуж и заключить с ней брачный контракт.

Сербия и Черногория, Германия и Исландия заявили о готовности предоставить Фишеру гражданство, 24 марта 2005 года он был депортирован в Исландию.

Последние годы

После депортации из Японии Фишер безвылазно жил в Рейкьявике. В ноябре 2007 года он был госпитализирован с почечной недостаточностью. Ему предлагали сделать операцию, но он отказался. Этот недуг, видимо, и послужил причиной его смерти 17 января 2008 года.

Похоронен 11-й чемпион мира в Исландии, на кладбище католического прихода городка Селфосс в 50 км от Рейкьявика. Похороны, по желанию самого Фишера, были скромными, на них присутствовало только несколько его исландских друзей и Миёко Ватаи. На могиле установлено скромное надгробие, на котором выгравировано лишь имя «Роберт Джеймс Фишер» и даты жизни.