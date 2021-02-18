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Ян Непомнящий: Этот турнир - шаг к созданию корпоративных профессиональных лиг
18 февраля 10:32
автор: Юрий Волохов

Ян Непомнящий: Этот турнир - шаг к созданию корпоративных профессиональных лиг

Первый в истории корпоративный онлайн-чемпионат мира ФИДЕ пройдет с 19 по 21 февраля на крупнейшей игровой платформе Chess.com. Один из сильнейших гроссмейстеров планеты Ян Непомнящий будет лидером команды SBER.

«СМЕШАННЫЙ СОСТАВ – ЭТО НЕОБЫЧНО»

- Необычно играть в таком смешанном составе, - говорит Ян. – Многие команды усилились приглашенными гроссмейстерами. На остальных досках будут любители, которые на профессиональном уровне играли в прошлом, и которые сейчас трудятся в крупных корпорациях.

С другой стороны – такие турниры являются шагом к созданию профессиональных лиг. Когда крупные корпорации захотят иметь свою шахматную команду.

Сейчас существует система клубных чемпионатов, но в последнее время эти соревнования переживают не лучшие времена. Возможно, корпоративный онлайн-чемпионат мира послужит таким мостиком к переходу и созданию системы профессиональных командных лиг.

- Вы будете играть из дома?

- Я все онлайн-турниры играл из дома. На время пандемии перебрался за город, но у меня там небольшой зверинец – кошка, собака. Они требуют внимания, могут отвлекать от игры.

Пока не решил, но, возможно, на время турнира перееду в Москву.

«РЕШЕНИЕ НЕ ИГРАТЬ В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ ДАЛОСЬ НЕЛЕГКО»

- Вы решили не ехать в Вейк-ан-Зее. Там получились довольно неожиданные результаты…

- Если б кто-то сказал перед турниром, что победит голландец и это будет не Аниш Гири, я бы сильно удивился. Не думаю, что через год нынешний победитель Йорден ван Форест сделает дубль. Но, тем не менее, он провел отличный турнир. При таком количестве фаворитов, один из явных аутсайдеров праздновал победу. Это довольно редкое явление.

- Порадовал наш единственный участник Андрей Есипенко…

- Андрей – молодец, стал третьим в такой мощной компании, да еще обыграл Карлсена. Он в прошлом году отобрался в главный турнир, хорошо сыграв на турнире В. Его выступление заслуживает только хвалебных отзывов.

- Правильным ли было ваше решение не ехать в Вейк-ан-Зее? Возможно, участие помогло бы лучше подготовиться к турниру претендентов, который возобновится в середине апреля.

- Сложно сказать, я же играл перед Новым годом в Суперфинале чемпионата России, практику получил. А участие в Вейк-ан-Зее требует большой подготовки, это один из самых тяжелых турниров.

Я соглашался на участие в августе, тогда была совсем другая ситуация. Планировалось, что в ноябре возобновится турнир претендентов. Не могу сказать, что решение отказаться от участия далось мне легко. Тем более, я уже два года подряд отказываюсь. Спасибо организаторам, что они поняли и приняли мое решение, и что мои аргументы их убедили.

- В марте из-за пандемии прервали турнир претендентов в Екатеринбурге, где вы лидировали. Сейчас жалеете, что так случилось, или, наоборот, пауза, длиною в год, поможет вам хорошо подготовиться к его продолжению?
- Тут не угадаешь, сейчас по этому поводу можно рассуждать только гипотетически. Да, турнир складывался для меня не худшим образом, но нужно принимать реалии нынешней жизни. Могу сказать, что все участники в равных условиях.

УЧАСТНИКИ

В турнире примут участие 285 команд из 67 стран мира. Россию представят 28 коллективов, за которые будут играть многие известные шахматисты, включая Яна Непомнящего (SBER), Владислава Артемьева (Aeroflot), Дмитрия Яковенко (Yandex), Антона Коробова (Sberbank Trade Union), Владимира Малахова (Alrud Law Firm), Жоэля Лотье (Sovcombank).

Рейтинг-фаворит соревнования – российская команда SBER (капитан – Владимир Ворожейкин). Конкуренцию нашим командам составят такие гиганты, как Amazon, Samsung, Ford, Microsoft, Facebook, Siemens, Bosch, IBM, Boeing, Sony, Intel, Twitter и другие.

Турнир собрал немало звездных шахматистов. Так, в соревновании сыграют чемпион мира Магнус Карлсен (Kindred), Аниш Гири (Optiver), Радослав Войташек (WASKO).

РЕГЛАМЕНТ

В составе команды – четыре основных игрока (минимум один мужчина и минимум одна женщина), один запасной (мужчина и/или женщина) и один приглашенный игрок. Только один игрок в команде может иметь рейтинг выше 2500.

Все команды делятся на конференции «Восток» и «Запад», в которых играют по швейцарской системе в 6 туров 19-20 февраля. Восемь сильнейших команд от конференций выходят в плей-офф, который пройдет 21 февраля.

СКАЗАНО!

«Корпоративный чемпионат мира - прекрасное начинание Международной шахматной федерации. Все больше и больше людей по всему миру играют в шахматы, и цифры показывают, что спрос на наш вид спорта сильно возрос за непростой 2020 год.

В шахматах, как и в бизнесе, нужно уметь принимать верные стратегические и тактические решения, взвешивать риски, искать ходы-кандидаты, а также уметь точно оценить ситуацию.

Уверен, что направление соревнований среди бизнесменов и сотрудников корпораций в дальнейшем будет только развиваться, а конкуренция будет становиться все более серьезной. Желаю успехов российским командам!»

Президент Федерации шахмат России Андрей ФИЛАТОВ

источник: «Советский спорт»
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