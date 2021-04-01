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Сергей Карякин: Сборов становится больше, поэтому финансовая помощь очень важна
01 апреля 14:22
автор: Юрий Волохов
автор фото: Этери Кублашвили

Сергей Карякин: Сборов становится больше, поэтому финансовая помощь очень важна

31 марта в Центральном доме шахматиста состоялось подписание спонсорского соглашения между гроссмейстером Сергеем Карякиным и букмекерской компанией «Мелбет».

«ОБЕЩАЮ ДОБРОСОВЕСТНО ГОТОВИТЬСЯ К НОВЫМ ТУРНИРАМ»

Компанию представляли ее генеральный директор Игорь Ляпустин и бренд-директор Роман Кожевников.
Сергей Карякин поблагодарил компанию «Мелбет» за внимание к шахматам и поддержку.

«Надеюсь, что пандемия скоро пойдет на спад, и будет проводиться все больше соревнований. К ним нужно готовиться, проводить сборы, собирать тренерский штаб. Все это связано с финансовыми вложениями, поэтому помощь очень важна. Я, со своей стороны, торжественно обещаю добросовестно заниматься шахматами и готовиться к следующим турнирам», - сказал гроссмейстер.

Отвечая на вопрос о том, почему компания решила поддерживать данный вид спорта, Роман Кожевников отметил, что, во-первых, сам в детстве играл в шахматы. Во-вторых, сериал «Ход королевы» значительно добавил шахматам популярности, а в-третьих, компания намерена получить новую аудиторию именно из самого интеллектуального вида спорта.

Согласно контракта, Сергей Карякин теперь будет давать прогнозы на спортивные события на сайте «Мелбет».

Сергея спросили о его отношении к гибридным шахматам. Гроссмейстер рассказал, что сам при игре в интернете сталкивался с читерами, и проблема эта очень серьезная, ей надо уделять повышенное внимание. Однако гибридные шахматы, когда спортсмены играют из авторизованных зон под должным наблюдением арбитров, в настоящее время являются оптимальным выходом из ситуации.

В заключении представителям «Мелбета» были подарены книги «Карлсен – Карякин. Нью-Йорк. 2016» (авторы Л. Альбурт и Дж. Крумиллер). Партии матча за шахматную корону, который прошел в Нью-Йорке осенью 2016 года, в книге прокомментировал 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

А предисловие специально для русского издания, написал участник матча Сергей Карякин. Он же подписал оба экземпляра и оставил свой автограф для руководителей компании «Мелбет».

«БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ - НА ВСЕ ВЫИГРЫШИ»

По окончании торжественной церемонии мы пообщались с гроссмейстером.

- Сергей, мы с вами в последний раз беседовали накануне Нового года. Вы тогда сказали, что в январе будете отдыхать – отмечать Рождество и свой день рождения. Как все прошло?
- День рождения отметили шикарно, дома, но в семейном кругу. Все было замечательно.

- Когда приступили к работе?
- После новогодних праздников, а в конце января отправился на сборы в Уфу, где занимался со своим тренером Денисом Хисматуллиным. Там же играл со спарринг-партнером, имя которого пока не хотел бы называть. За помощь в проведении сбора хотел бы поблагодарить Федерацию шахмат Башкортостана.

- Сейчас все еще непонятна ситуация с пандемией, судя по всему, идет третья волна. Многие страны опять стали закрываться. В связи с этим у меня вопрос: какая-то ясность с календарем у вас наступила?
- Я буду играть в серии Турниров Карлсена, следующий турнир – во второй половине апреля. Это речь идет про онлайн-шахматы. А из «живых» турниров, надеюсь, что в июле в Сочи пройдет Кубок мира.

Побеседовали мы и с букмекерами, задали им простые, но важные вопросы, которые, уверен, волнуют многих любителей ставок. На вопросы «Советского спорта» ответил Роман Кожевников.

- Есть ли у вас ограничение по суммам ставки, как это было несколько лет назад на сайте одной популярной конторы?
- Ограничений по суммам у нас нет, мне кажется, что сейчас ни у кого таких ограничений нет.

- Если я выиграю, допустим, 50 миллионов, мне выплатят выигрыш?
- Безусловно, все выигрыши на сумму 500 миллионов рублей застрахованы. Это банковская гарантия.

- Если я выиграю больше – 600 млн?
- Опять же, существует банковская гарантия. Она страхует от того, если компания обанкротится. Поэтому все выигрыши будут выплачены клиентам.

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