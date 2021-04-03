Шахматная корона вернулась в СССР. 46 лет назад ФИДЕ объявила Анатолия Карпова чемпионом мира

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А перерыв Лацио 0 Специя 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.20
Италия - Серия А перерыв Кальяри 0 Верона 0 П1 3.30 Х 2.45 П2 2.95
Италия - Серия А перерыв Аталанта 2 Удинезе 1 П1 1.14 Х 8.20 П2 19.0
Италия - Серия А перерыв Наполи 3 Кротоне 1
Италия - Серия А перерыв Сассуоло 0 Рома 1 П1 8.90 Х 5.00 П2 1.35
Италия - Серия А перерыв Беневенто 1 Парма 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 7.60
Италия - Серия А перерыв Дженоа 1 Фиорентина 1 П1 4.80 Х 2.33 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 28' Краснодар 0 Ахмат 1 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Майнц 0 Арминия 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.80
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.76 Х 3.10 П2 4.70
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Аугсбург 2 Хоффенхайм 0 П1 1.24 Х 7.50 П2 10.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 1 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 26' Рубин 0 Сочи 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Байер 1 Шальке-04 0 П1 1.12 Х 7.30 П2 14.0
Испания - Сегунда не начался Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.56 Х 4.20 П2 6.40
Португалия - Сегунда не начался Порту Б 0 Арока 0 П1 2.28 Х 2.90 П2 3.40
КХЛ - плей-офф не начался Ак Барс 0 Авангард 0 П1 1.96 Х 4.00 П2 3.80
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.90
Италия - Серия А 17:30 Доломити Энерг 0 Умана Рейер 0
Франция - Лига 1 18:00 ПСЖ 0 Лилль 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 5.00
Италия - Серия А 18:00 Канту 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 18:30 Виктория Либер 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Реджана 0
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Ювентус 0 П1 6.40 Х 4.60 П2 1.51
Россия - Премьер-Лига 19:00 Динамо М 0 Уфа 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 6.20
Германия - Бундеслига 19:00 Меди Байройт 0 Раста Фехта 0
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 Овьедо 0 П1 4.30 Х 3.00 П2 2.08
Германия - Бундеслига 19:30 РБ Лейпциг 0 Бавария 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Лестер Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.70
Шахматная корона вернулась в СССР. 46 лет назад ФИДЕ объявила Анатолия Карпова чемпионом мира
03 апреля 15:22
автор: Юрий Волохов

Шахматная корона вернулась в СССР. 46 лет назад ФИДЕ объявила Анатолия Карпова чемпионом мира

3 апреля 1975 года, после отказа Роберта Фишера защищать свой титул, президент ФИДЕ Макс Эйве объявил Анатолия Карпова 12-м чемпионом мира.

НЕАДЕКВАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФИШЕРА

3 апреля 1975 года Роберт Джеймс Фишер был лишен звания сильнейшего шахматиста планеты, ему засчитали поражение в так и не состоявшемся матче с Анатолием Карповым.

В 1972 году Фишер выиграл у Бориса Спасского матч на первенство мира. После победы американская пресса в течение нескольких лет рассказывала о «чудачествах» чемпиона. Он требовал денег за каждое свое интервью, причем назначал совершенно невероятные по тем временам суммы - от 15 до 25 тысяч долларов. Когда его приглашали на какие-то мероприятия, Фишер первым делом осведомлялся, сколько ему за это заплатят.

Как только стало ясно, что его соперником в матче за корону станет Анатолий Карпов, Фишер начал «чудить». Он несколько раз повышал сумму своего гонорара за матч, затем требовал убрать из зала журналистов, установить специальное освещение… Кроме того, Фишер хотел играть матч до десяти побед (это могло затянуть встречу на несколько месяцев), но при этом претендент должен был победить с разницей в две партии, то есть 10:8, а при счете 9:9 чемпион сохранял бы звание. Фишер хотел получить огромную фору.

Когда у ФИДЕ кончилось терпение и организация заявила, что не может выполнить эти требования, он официально отказался играть.

Впрочем, хорошо знавшие Бобби Фишера утверждали, что дело вовсе не в деньгах, а в том, что став чемпионом мира, он стал патологически бояться поражений.

НЕАДЕКВАТНЫЙ ГЕНИЙ

Мы можем рассуждать на эту тему только гипотетически. Фишера уже нет, а сам он при жизни на эту тему никогда не высказывался. Но его психологический портрет составить можно. Более или менее правдивый. Материала для этого достаточно.

Фишер был гением, это очевидно, но очевидно, как и многие гении в истории, с точки зрения нормального человека вел себя часто неадекватно. Все эти непомерные требования, ультиматумы перед важными турнирами, говорят о том, что его преследовала всю карьеру боязнь поражения. И чем старше он становился, тем сильнее эта боязнь проявлялась.

Перед матчем с Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972 году это проявилось особенно ярко. Он шел всю жизнь к этому матчу, до заветной короны оставался лишь шаг. Последний и самый трудный. Видимо, сама мысль о возможном поражении доставляла ему страдания. Отсюда все эти совершенно безумные ультиматумы. В истории шахмат, если кто и ставил условия – только чемпионы, но никак не претенденты.

Однако Фишер перед Рейкьявиком превзошел всех прежних чемпионов мира вместе взятых. Взять - и не приехать на открытие матча, а вместо себя слать телеграммы с очередными абсурдными требованиями… Ну, в какие это ворота?! Если б не добрая воля Бориса Спасского, вмешательство госсекретаря США Генри Киссинджера и дипломатический дар президента ФИДЕ Макса Эйве, матча не было бы. И, велика вероятность, что в истории шахмат не было бы чемпиона мира по имени Роберт Джеймс Фишер.

Вторая серия марлезонского балета случилась в 1975 году. Фишеру пришло время защищать корону в матче с молодым советским гроссмейстером Анатолием Карповым. И опять невыполнимые условия, выкручивание рук Эйве и претенденту.

Анатолий Евгеньевич и глава ФИДЕ шли на многие требования чемпиона мира, самые неприемлемые в иных условиях, лишь бы спасти матч. Но все-таки всему есть предел. Тут вспоминается фраза Нади из кинофильма «С легким паром»: «Даже моему ангельскому терпению приходит конец». Из-за неадекватных требований чемпиона матч не состоялся.

ПОСЛЕДНЮЮ ПАРТИЮ ФИШЕР СЫГРАЛ В 72-м

Можно выдвинуть и еще одну версию, почему матч не состоялся, и она не выглядит необоснованной. Возможно, Фишер просто боялся Карпова. И самого Анатолия Евгеньевича, как сильнейшего на тот момент гроссмейстера мира, показывавшего в последние годы выдающиеся результаты. Так и собирательного Карпова-претендента, который может отобрать у него, Фишера, его корону. Можно предположить, что сама мысль – потерять корону была для Фишера невыносимой. Он видел, насколько Карпов силен, а сам за три года не сыграл ни одной турнирной партии. Поэтому в глубине души, наверняка отдавал себе отчет, что вероятность поражения велика.

Кстати, неучастие в течение трех лет в турнирах тоже свидетельствует о том, как Фишер боялся даже единственного поражения в ранге чемпиона мира. И с 72-го, с матча в Рейкьявике больше никогда не сел за доску, не считая неофициального матча в Белграде со Спасским в 1992 году.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп (видео)Стал известен совет Хабиба Нурмагомедова перед боем Усмана на турнире BellatorКак зарабатывать на ставках на спортАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
«Герр Лев, срочно верните Мюллера». Германия шокирована поражением от Северной Македонии
Сенсационное поражение Германии от македонцев (1:2) в домашнем матче отбора ЧМ-2022 заставило немцев поумерить свой оптимизм в преддверии Евро.
Россия покинула Евро U21, Германия проиграла Македонии, а Большунов сменит фамилию:)
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика