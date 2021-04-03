Шахматная корона вернулась в СССР. 46 лет назад ФИДЕ объявила Анатолия Карпова чемпионом мира

Впрочем, хорошо знавшие Бобби Фишера утверждали, что дело вовсе не в деньгах, а в том, что став чемпионом мира, он стал патологически бояться поражений.

Когда у ФИДЕ кончилось терпение и организация заявила, что не может выполнить эти требования, он официально отказался играть.

Как только стало ясно, что его соперником в матче за корону станет Анатолий Карпов, Фишер начал «чудить». Он несколько раз повышал сумму своего гонорара за матч, затем требовал убрать из зала журналистов, установить специальное освещение… Кроме того, Фишер хотел играть матч до десяти побед (это могло затянуть встречу на несколько месяцев), но при этом претендент должен был победить с разницей в две партии, то есть 10:8, а при счете 9:9 чемпион сохранял бы звание. Фишер хотел получить огромную фору.

В 1972 году Фишер выиграл у Бориса Спасского матч на первенство мира. После победы американская пресса в течение нескольких лет рассказывала о «чудачествах» чемпиона. Он требовал денег за каждое свое интервью, причем назначал совершенно невероятные по тем временам суммы - от 15 до 25 тысяч долларов. Когда его приглашали на какие-то мероприятия, Фишер первым делом осведомлялся, сколько ему за это заплатят.

3 апреля 1975 года Роберт Джеймс Фишер был лишен звания сильнейшего шахматиста планеты, ему засчитали поражение в так и не состоявшемся матче с Анатолием Карповым.

НЕАДЕКВАТНЫЙ ГЕНИЙ

Мы можем рассуждать на эту тему только гипотетически. Фишера уже нет, а сам он при жизни на эту тему никогда не высказывался. Но его психологический портрет составить можно. Более или менее правдивый. Материала для этого достаточно.

Фишер был гением, это очевидно, но очевидно, как и многие гении в истории, с точки зрения нормального человека вел себя часто неадекватно. Все эти непомерные требования, ультиматумы перед важными турнирами, говорят о том, что его преследовала всю карьеру боязнь поражения. И чем старше он становился, тем сильнее эта боязнь проявлялась.

Перед матчем с Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972 году это проявилось особенно ярко. Он шел всю жизнь к этому матчу, до заветной короны оставался лишь шаг. Последний и самый трудный. Видимо, сама мысль о возможном поражении доставляла ему страдания. Отсюда все эти совершенно безумные ультиматумы. В истории шахмат, если кто и ставил условия – только чемпионы, но никак не претенденты.

Однако Фишер перед Рейкьявиком превзошел всех прежних чемпионов мира вместе взятых. Взять - и не приехать на открытие матча, а вместо себя слать телеграммы с очередными абсурдными требованиями… Ну, в какие это ворота?! Если б не добрая воля Бориса Спасского, вмешательство госсекретаря США Генри Киссинджера и дипломатический дар президента ФИДЕ Макса Эйве, матча не было бы. И, велика вероятность, что в истории шахмат не было бы чемпиона мира по имени Роберт Джеймс Фишер.

Вторая серия марлезонского балета случилась в 1975 году. Фишеру пришло время защищать корону в матче с молодым советским гроссмейстером Анатолием Карповым. И опять невыполнимые условия, выкручивание рук Эйве и претенденту.

Анатолий Евгеньевич и глава ФИДЕ шли на многие требования чемпиона мира, самые неприемлемые в иных условиях, лишь бы спасти матч. Но все-таки всему есть предел. Тут вспоминается фраза Нади из кинофильма «С легким паром»: «Даже моему ангельскому терпению приходит конец». Из-за неадекватных требований чемпиона матч не состоялся.

ПОСЛЕДНЮЮ ПАРТИЮ ФИШЕР СЫГРАЛ В 72-м

Можно выдвинуть и еще одну версию, почему матч не состоялся, и она не выглядит необоснованной. Возможно, Фишер просто боялся Карпова. И самого Анатолия Евгеньевича, как сильнейшего на тот момент гроссмейстера мира, показывавшего в последние годы выдающиеся результаты. Так и собирательного Карпова-претендента, который может отобрать у него, Фишера, его корону. Можно предположить, что сама мысль – потерять корону была для Фишера невыносимой. Он видел, насколько Карпов силен, а сам за три года не сыграл ни одной турнирной партии. Поэтому в глубине души, наверняка отдавал себе отчет, что вероятность поражения велика.

Кстати, неучастие в течение трех лет в турнирах тоже свидетельствует о том, как Фишер боялся даже единственного поражения в ранге чемпиона мира. И с 72-го, с матча в Рейкьявике больше никогда не сел за доску, не считая неофициального матча в Белграде со Спасским в 1992 году.