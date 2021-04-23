Евгений Томашевский: Если Непомнящий сегодня выиграет – он в шаге от матча за корону

«Ян показывает надежную игру и использует свои шансы»

Уже большое событие, что турнир возобновился. Много вопросов участникам задают, как им играется после годичного перерыва.

Пока ту же игру, что и год назад, демонстрирует Ян Непомнящий – надежную, цепкую, с использованием своих шансов. Ян сделал спокойно две ничьи, в 10-м туре, 3-м после возобновления турнира, использовал предоставившийся ему шанс, и уверенно довел до победы партию с Алексеенко. Ян этой победой укрепил свое лидерство, но он не единственный, кто продолжает играть достаточно ровно.

«Каруана и Гири играют лучше, чем год назад»

Что касается преследователей, Каруана играет гораздо лучше по сравнению с прошлым годом. А Гири – просто гораздо сильнее в сравнении с прошлым годом. Я имею в виду игру обоих именно на Турнире претендентов. А вот Вашье-Лаграв пока играет слабее.