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Евгений Томашевский: Если Непомнящий сегодня выиграет – он в шаге от матча за корону
23 апреля 08:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Fide.com

Евгений Томашевский: Если Непомнящий сегодня выиграет – он в шаге от матча за корону

Двукратный чемпион России Евгений Томашевский рассказал о фаворитах Турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, и анонсировал 11-й тур.

«Ян показывает надежную игру и использует свои шансы»

Уже большое событие, что турнир возобновился. Много вопросов участникам задают, как им играется после годичного перерыва.

Пока ту же игру, что и год назад, демонстрирует Ян Непомнящий – надежную, цепкую, с использованием своих шансов. Ян сделал спокойно две ничьи, в 10-м туре, 3-м после возобновления турнира, использовал предоставившийся ему шанс, и уверенно довел до победы партию с Алексеенко. Ян этой победой укрепил свое лидерство, но он не единственный, кто продолжает играть достаточно ровно.

«Каруана и Гири играют лучше, чем год назад»

Что касается преследователей, Каруана играет гораздо лучше по сравнению с прошлым годом. А Гири – просто гораздо сильнее в сравнении с прошлым годом. Я имею в виду игру обоих именно на Турнире претендентов. А вот Вашье-Лаграв пока играет слабее.

Но при этом все трое имеют одинаковое количество очков. И вроде пока Каруана и Гири играют с большим подъемом, но нужно учитывать, что у французского гроссмейстера был на старте сложный календарь. У него были две партии черными с Динь Лижэнем и Каруаной, а это очень тяжелое испытание для любого. И Вашье-Лаграву еще повезло, что он не проиграл обе эти партии. Хотя в обеих стоял на поражение. Проиграй обе, его можно уже было бы исключить из числа претендентов. Дальше у него календарь полегче, поэтому француз еще может помотать нервы российским болельщикам.

Что касается Гири, ему объективно будет тяжело догнать Яна. У него и календарь непростой, и он проиграл личный микроматч Яну. Поэтому фактически его отставание от Непомнящнго не очко, а полтора.

Для Каруаны многое решится сегодня в личной партии с Непомнящим. Ему будет сложно остановить Яна черными. Если же Ян выиграет, он будет в шаге от матча за корону. У него уже будет преимущество в два очка перед Кураной, а перед Гири, как я уже говорил, у Яна еще и преимущество в личных встречах. Так что сегодня многое может решиться.

Но и ничья для Яна неплохой результат, лидерство он сохранит.

Турнир претендентов. Екатеринбург. 19 – 27 апреля

Результаты 10-го тура. Непомнящий — Алексеенко 1-0, Каруана — Дин Лижэнь, Вашье-Лаграв — Гири, Ван Хао — Грищук ничьи.

Положение после 10 туров. 1. Непомнящий (Россия) - 6,5; 2-4. Каруана (США), Вашье-Лаграв (Франция), Гири (Нидерланды) - по 5,5; 5-6. Ван Хао (Китай), Грищук (Россия) - по 4,5; 7-8. Алексеенко (Россия), Дин Лижэнь (Китай) - по 4.

Пары 11-го тура. Непомнящий — Каруана, Алексеенко — Ван Хао, Грищук — Вашье-Лаграв, Гири — Дин Лижэнь.

Начало – в 14.00 мск.

Призовой фонд – 500 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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