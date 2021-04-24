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Владимир Федосеев: Непомнящий сознательно засушил партию с Каруаной и идет к победе в турнире
24 апреля 10:02
автор: Юрий Волохов
автор фото: Этери Кублашвили (ФШР)

Владимир Федосеев: Непомнящий сознательно засушил партию с Каруаной и идет к победе в турнире

Вчера на Турнире претендентов прошел 11-й тур, гроссмейстер Владимир Федосеев считает, что Ян Непомнящий выбрал правильную тактику.

- У Яна Непомнящего все под контролем. Отрыв от Аниша Гири реально составляет одно очко, потому что в первом круге Ян обыграл Гири черными. Если чудес не случится, Ян четко держит ситуацию в руках.

В 11-м туре в партии Яна и Каруаны была тактическая ничья, наш гроссмейстер сделал ее жестко, засушил все. Изначально была Шотландская партия, в результате получилось Защита четырех коней. Здесь от черных требуется известная аккуратность, чтобы сделать ничью. Черными, напомню, играл Каруана. Так что, Ян рассчитал все правильно, выполнил тактическую задачу, взял очередные полочка.

Ян полностью держит ситуацию под контролем, ведет турнир к победе, и пока не видно, что этому может помешать.

Гири победил Дин Лиженя, партия получилась очень сложной. Ее комментировали на одном ресурсе Владимир Крамник и Шахрияр Мамедьяров, и даже они не совсем понимали, почему шахматисты делают такие ходы. В итоге в сложной борьбе Гири продемонстрировал более крепкие нервы и взял верх.

Теперь у Гири плюс 2, но Яна ему нужно обходить по очкам, потому что в первом круге Гири проиграл Яну белыми.

В партии Грищук - Вашье-Лаграв Александр заслужил приз за красоту. Он оказывал давление, был хорошо готов в дебюте. Потом Вашье-Лаграв допустил стратегическую ошибку и сразу получил проигранную позицию. Дальше француз изобретательно защищался, но не смог удержать партию. Партия завершилась победой Александра.

Он уже второй тур подряд создает партии - кандидаты на приз за красоту, но пока реально не может вмешаться в борьбу за первое место. Но наблюдать за его игрой – одно удовольствие.

Результаты 11-го тура. Грищук - Вашье-Лаграв – 1:0, Гири - Дин Лижэнь – 1:0, Непомнящий - Каруана, Алексеенко - Ван Хао ничьи.

Положение после 11 туров. 1. Непомнящий (Россия) - 7; 2. Гири (Нидерланды) - 6,5; 3. Каруана (США) - 6; 4-5. Грищук (Россия), Вашье-Лаграв (Франция) - по 5,5; 6. Ван Хао (Китай) - 5; 7. Алексеенко (Россия) - 4,5; Дин Лижэнь (Китай) - 4.

Пары 12-го тура. Каруана — Гири, Дин Лижэнь — Грищук, Вашье-Лаграв — Алексеенко, Ван Хао — Непомнящий.

источник: «Советский спорт»
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