Владимир Федосеев: Непомнящий сознательно засушил партию с Каруаной и идет к победе в турнире

- У Яна Непомнящего все под контролем. Отрыв от Аниша Гири реально составляет одно очко, потому что в первом круге Ян обыграл Гири черными. Если чудес не случится, Ян четко держит ситуацию в руках.

В 11-м туре в партии Яна и Каруаны была тактическая ничья, наш гроссмейстер сделал ее жестко, засушил все. Изначально была Шотландская партия, в результате получилось Защита четырех коней. Здесь от черных требуется известная аккуратность, чтобы сделать ничью. Черными, напомню, играл Каруана. Так что, Ян рассчитал все правильно, выполнил тактическую задачу, взял очередные полочка.

Ян полностью держит ситуацию под контролем, ведет турнир к победе, и пока не видно, что этому может помешать.

Гири победил Дин Лиженя, партия получилась очень сложной. Ее комментировали на одном ресурсе Владимир Крамник и Шахрияр Мамедьяров, и даже они не совсем понимали, почему шахматисты делают такие ходы. В итоге в сложной борьбе Гири продемонстрировал более крепкие нервы и взял верх.

Теперь у Гири плюс 2, но Яна ему нужно обходить по очкам, потому что в первом круге Гири проиграл Яну белыми.