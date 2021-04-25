Владимир Федосеев: Непомнящий выиграл решающую партию, Гири вряд ли его догонит

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Италия - Серия А 13:00 Виктория Либер 0 Олимпия Милан 0
Португалия - Сегунда 13:15 Академику 0 Порту Б 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.84
Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.65
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 15:00 Бристоль Сити 0 Лутон Таун 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Испания - Примера 15:00 Уэска 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.80
Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Волендам 0 Телстар 0 П1 1.48 Х 4.50 П2 5.70
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 6.50 Х 4.20 П2 1.55
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.32 Х 5.30 П2 11.0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.25 Х 3.50 П2 3.30
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.76 Х 3.70 П2 5.10
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.10 Х 4.20 П2 1.80
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 9.90
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.80
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Португалия - Сегунда 17:00 Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.15 Х 3.60 П2 3.40
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
Владимир Федосеев: Непомнящий выиграл решающую партию, Гири вряд ли его догонит
25 апреля 09:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация шахмат России

Владимир Федосеев: Непомнящий выиграл решающую партию, Гири вряд ли его догонит

Вчера на Турнире претендентов Ян Непомнящий одержал важную победу черными над Ван Хао и резко повысил свои шансы на победу в турнире.

Гроссмейстер Владимир Федосеев считает, что россиянин одержал решающую победу.

- Видимо, Ян посмотрел мой обзор первого круга Турнира претендентов, когда я предложил ему заменить Французскую защиту на Русскую партию, - говорит Владимир Федосеев. – Он это сделал, и вчера выиграл решающую партию этим дебютом. Интересно, что Непомнящий в первом круге проиграл Французскую партию французу – Максиму Вашье-Лаграву, а теперь сменил дебют и одержал очень важную, видимо, решающую победу.

Это победа очень важна, потому что Аниш Гири играет второй круг в стиле терминатора. Он в этом туре обыграл черными Фабиано Каруану. Невероятное достижение голландского гроссмейстера, который, вообще-то, бывший наш, житель Петербурга. Гири играет настолько мощно во втором круге. Это же можно сказать и в отношении Яна Непомнящего.

Но Гири нужно опережать Яна на одно очко, так как по личным встречам у Яна преимущество. На дистанции в два тура это нереально.

Завтра Ян играет против Вашье-Лаграва. Французское шахматное комъюнити уже призывает своего гроссмейстера идти в алл-ин (All-in), это термин из покера, когда игрок выкладывает все свои фишки на стол. Когда играют на все фишки – это последний шанс.

У «Кливленда» в чемпионате НБА в 2016 году был такой лозунг «We go All-in» – мы идем за чемпионством.

Дин Лижень выиграл у Александра Грищука. Каисса была недовольна, что Грищук изменил ей: Александр два тура подряд играл потрясающе, в обеих партиях ему можно было присуждать приз за красоту. А тут выбрал скучный дебют. Мне кажется, из-за этого Каисса отвернулась от него.

Результаты 12-го тура. Каруана — Гири – 0:1, Дин Лижэнь — Грищук – 1:0, Вашье-Лаграв — Алексеенко - 1:0, Ван Хао — Непомнящий – 0:1.
Положение после 12 туров. 1. Непомнящий (Россия) - 8; 2. Гири (Нидерланды) - 7,5; 3. Вашье-Лаграв (Франция) - 6,5; 4. Каруана (США) - 6; 5. Грищук (Россия) - 5,5; 6-7. Ван Хао, Дин Лижэнь (оба – Китай) - по 5; 8. Алексеенко (Россия) - 4,5.
Пары 13-го тура. Ван Хао - Каруана, Непомнящий - Вашье-Лаграв, Алексеенко - Дин Лижэнь, Грищук – Гири.

источник: «Советский спорт»
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