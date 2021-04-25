Владимир Федосеев: Непомнящий выиграл решающую партию, Гири вряд ли его догонит

Гроссмейстер Владимир Федосеев считает, что россиянин одержал решающую победу.

- Видимо, Ян посмотрел мой обзор первого круга Турнира претендентов, когда я предложил ему заменить Французскую защиту на Русскую партию, - говорит Владимир Федосеев. – Он это сделал, и вчера выиграл решающую партию этим дебютом. Интересно, что Непомнящий в первом круге проиграл Французскую партию французу – Максиму Вашье-Лаграву, а теперь сменил дебют и одержал очень важную, видимо, решающую победу.

Это победа очень важна, потому что Аниш Гири играет второй круг в стиле терминатора. Он в этом туре обыграл черными Фабиано Каруану. Невероятное достижение голландского гроссмейстера, который, вообще-то, бывший наш, житель Петербурга. Гири играет настолько мощно во втором круге. Это же можно сказать и в отношении Яна Непомнящего.

Но Гири нужно опережать Яна на одно очко, так как по личным встречам у Яна преимущество. На дистанции в два тура это нереально.

Завтра Ян играет против Вашье-Лаграва. Французское шахматное комъюнити уже призывает своего гроссмейстера идти в алл-ин (All-in), это термин из покера, когда игрок выкладывает все свои фишки на стол. Когда играют на все фишки – это последний шанс.