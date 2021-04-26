Евгений Томашевский: Сегодня все может решиться, Непомнящий в полушаге от матча за корону

- Прежде чем говорить о сегодняшнем туре, хочу сказать о туре прошедшем. Это был такой тур, что дух захватывало. С 2007 года, когда ФИДЕ ввела Турнир претендентов, впервые в туре все партии получились результативными. Ян Непомнящий и Аниш Гири выиграли свои партии. И еще раз доказали, что просто готовы лучше всех остальных участников.

Перед двумя последними турами у нас три претендента на первое место, но наилучшие шансы у Яна. Он имеет преимущество по личным встречам перед Гири. Пока еще есть шансы у Вашье-Лаграва, он играет в этом туре с лидером, Непомнящим. Велик шанс, что в 13-м туре мы увидим развязку всего турнира. Правда, для француза ничья равносильна поражению, поэтому он будет биться до конца и согласиться на ничью, если только все ресурсы полностью исчерпает.

Что касается Гири, нас, российских болельщиков, ничья голландца в партии с Сашей Грищуком вполне устроит. В этом случае Яну достаточно будет сделать две ничьи.

- Как вам игра Непомнящего?

- У Яна уже плюс четыре, но не покидает такое ощущение, что он еще по-настоящему и начинал играть. У него были три спокойные ничьи, в субботу мог сделать и четвертую, но Ван Хао ничью делать не захотел. Плюс Ян еще выиграл у Алексеенко фактически без борьбы – Алексеенко просто не вышел из дебюта. Такое иногда случается.

Ян набрал 3,5 из 5, почти не вступая в борьбу, когда Гири набрал 4 из 5, и при этом провел несколько ярких партий.