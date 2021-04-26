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Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0
Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.75 Х 4.20 П2 4.60
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.10
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.88 Х 3.60 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.10
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 3.00
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Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 11.0 Х 6.00 П2 1.28
Евгений Томашевский: Сегодня все может решиться, Непомнящий в полушаге от матча за корону
26 апреля 10:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Этери Кублашвили (ФШР)

Евгений Томашевский: Сегодня все может решиться, Непомнящий в полушаге от матча за корону

Двукратный чемпион России Евгений Томашевский - о 12-м туре Турнира претендентов в Екатеринбурге, в котором все может решиться.   

- Прежде чем говорить о сегодняшнем туре, хочу сказать о туре прошедшем. Это был такой тур, что дух захватывало. С 2007 года, когда ФИДЕ ввела Турнир претендентов, впервые в туре все партии получились результативными. Ян Непомнящий и Аниш Гири выиграли свои партии. И еще раз доказали, что просто готовы лучше всех остальных участников.

Перед двумя последними турами у нас три претендента на первое место, но наилучшие шансы у Яна. Он имеет преимущество по личным встречам перед Гири. Пока еще есть шансы у Вашье-Лаграва, он играет в этом туре с лидером, Непомнящим. Велик шанс, что в 13-м туре мы увидим развязку всего турнира. Правда, для француза ничья равносильна поражению, поэтому он будет биться до конца и согласиться на ничью, если только все ресурсы полностью исчерпает.

Что касается Гири, нас, российских болельщиков, ничья голландца в партии с Сашей Грищуком вполне устроит. В этом случае Яну достаточно будет сделать две ничьи.

- Как вам игра Непомнящего?
- У Яна уже плюс четыре, но не покидает такое ощущение, что он еще по-настоящему и начинал играть. У него были три спокойные ничьи, в субботу мог сделать и четвертую, но Ван Хао ничью делать не захотел. Плюс Ян еще выиграл у Алексеенко фактически без борьбы – Алексеенко просто не вышел из дебюта. Такое иногда случается.

Ян набрал 3,5 из 5, почти не вступая в борьбу, когда Гири набрал 4 из 5, и при этом провел несколько ярких партий.

Такое с шахматистом происходит, когда он очень хорошо готов. Я имею в виду Яна. Боюсь сглазить, но, такое впечатление, что он готов к большим достижениям.

Турнир претендентов. Екатеринбург. 19 – 27 апреля

Результаты 12-го тура. Каруана — Гири – 0:1, Дин Лижэнь — Грищук – 1:0, Вашье-Лаграв — Алексеенко - 1:0, Ван Хао — Непомнящий – 0:1.
Положение после 12 туров. 1. Непомнящий (Россия) - 8; 2. Гири (Нидерланды) - 7,5; 3. Вашье-Лаграв (Франция) - 6,5; 4. Каруана (США) - 6; 5. Грищук (Россия) - 5,5; 6-7. Ван Хао, Дин Лижэнь (оба – Китай) - по 5; 8. Алексеенко (Россия) - 4,5.
Пары 13-го тура. Ван Хао - Каруана, Непомнящий - Вашье-Лаграв, Алексеенко - Дин Лижэнь, Грищук – Гири.

Начало – в 14.00 мск.

Призовой фонд – 500 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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