Непомнящий бросил вызов чемпиону мира Карлсену. Россиянин сразится с норвежцем за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно, за тур до финиша, стал победителем Турнира претендентов в Екатеринбурге. Таким образом, россиянин в ноябре сыграет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сейчас в Екатеринбурге продолжается предпоследний, 13-й тур. Осталась несыгранной только одна партия Алексеенко – Дин Лижень, но она никак не влияет на расклад в верхней части турнирной таблицы.

Многие специалисты полагали, что 13-й тур с большой долей вероятности станет решающим. Так и получилось: лидер Ян Непомнящий белыми спокойно сделал ничью с Максимом Вашье-Лагравом и набрал 8,5 очков. Этой ничьей он также лишил последних, пусть и весьма теоретических, шансов на первое место своего сегодняшнего соперника. У француза осталось 6,5 очков перед последним туром.

После этого все внимание было приковано к партии главного преследователя российского гроссмейстера - шахматиста из Нидерландов Аниша Гири, который играл черными с еще одним россиянином - Александром Грищуком. В случае ничьей вопрос о победителе Турнира претендентов был бы отложен до завтра, когда состоится последний тур.

Однако Грищук белыми постепенно переиграл соперника и перевел партию в выигрышный эндшпиль, где Гири и сдался.