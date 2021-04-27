Евгений Томашевский: Матч Карлсен - Непомнящий? У Магнуса есть повод волноваться за его исход

- Это абсолютно заслуженная победа Яна, он был единственным, кто провел весь турнир ровно и сильно от начала до конца, - говорит Евгений Томашевский. – У него был лишь один срыв на протяжении всей дистанции – это поражение год назад в первом круге от Вашье-Лаграва. Это единственная по-настоящему плохая партия Яна за весь турнир. В остальном он играл либо ровно, либо очень сильно.

Поэтому это абсолютно закономерная победа. Более того, она закономерна не только в этом турнире, она закономерна применительно ко всей его карьере. Было очевидно, что последние четыре-пять лет Ян находится на последовательном взлете. Этот взлет не был гладким, но четко был виден тренд. Ян вначале ворвался в число десяти лучших шахматистов мира, потом стал претендовать на пятерку, и вот он уже третий шахматист мира по рейтингу и сыграет матч на первенство мира с Карлсеном.

Мы знакомы с Яном сто лет, не знаю, можно ли назвать нас друзьями, но добрыми приятелями точно можно.

Я от души рад за Яна, поздравляю его с этой прекрасной, уверенной и очень важной победой.

- Можете предугадать, как Непомнящий будет играть сегодня последнюю партию, когда гора с плеч, задача выполнена?