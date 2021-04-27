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Евгений Томашевский: Матч Карлсен - Непомнящий? У Магнуса есть повод волноваться за его исход
27 апреля 10:12
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация шахмат России (ФШР)

Евгений Томашевский: Матч Карлсен - Непомнящий? У Магнуса есть повод волноваться за его исход

Двукратный чемпион России Евгений Томашевский рассказал, почему Ян Непомнящий победил на Турнире претендентов в Екатеринбурге, и решился дать прогноз на матч с Магнусом Карлсеном. Матч пройдет c 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

- Это абсолютно заслуженная победа Яна, он был единственным, кто провел весь турнир ровно и сильно от начала до конца, - говорит Евгений Томашевский. – У него был лишь один срыв на протяжении всей дистанции – это поражение год назад в первом круге от Вашье-Лаграва. Это единственная по-настоящему плохая партия Яна за весь турнир. В остальном он играл либо ровно, либо очень сильно.

Поэтому это абсолютно закономерная победа. Более того, она закономерна не только в этом турнире, она закономерна применительно ко всей его карьере. Было очевидно, что последние четыре-пять лет Ян находится на последовательном взлете. Этот взлет не был гладким, но четко был виден тренд. Ян вначале ворвался в число десяти лучших шахматистов мира, потом стал претендовать на пятерку, и вот он уже третий шахматист мира по рейтингу и сыграет матч на первенство мира с Карлсеном.

Мы знакомы с Яном сто лет, не знаю, можно ли назвать нас друзьями, но добрыми приятелями точно можно.

Я от души рад за Яна, поздравляю его с этой прекрасной, уверенной и очень важной победой.

- Можете предугадать, как Непомнящий будет играть сегодня последнюю партию, когда гора с плеч, задача выполнена?

- Тяжело заставить себя играть в такой ситуации. Но у Яна есть мотивация – это рейтинг 2800. Сейчас его текущий рейтинг 2797. И мотивация – как можно быстрее пробить рейтинг 2800, она очевидно. Ян играет черными с Дин Лиженем, китайский шахматист выиграл две последние встречи. Партия будет сложной, но Ян будет достаточно мотивирован, чтобы как минимум не проиграть. Думаю, для Яна будет неплохим сценарием спокойно сделать ничью и идти готовиться к матчу за корону.

- Попробую задать простой вопрос, на который трудно дать четкий ответ, но все же: у кого больше шансов на победу в матче на первенство мира?

- Скажу так – у Магнуса есть повод волноваться. По личным встречам в классические шахматы у Яна перевес. Магнусу тяжело придется, и он будет к этому матчу готовиться особенно тщательно. Кто победит? Надеюсь, что Непомнящий. Шансы у нег есть, но для этого нужно начинать готовиться сразу же – через пару дней после турнира претендентов.

- Как это – совсем не отдыхать?

- Хорошо, сегодня вторник. До воскресенья пусть отдохнет, а с понедельника нужно начинать готовиться.

Результаты 13-го тура. Ван Хао - Каруана – 0:1, Алексеенко - Дин Лижэнь – 0:1, Грищук - Гири – 1:0, Непомнящий - Вашье-Лаграв ничья.

Положение после 13 туров. 1. Непомнящий (Россия) - 8,5; 2. Гири (Нидерланды) - 7,5; 3-4. Вашье-Лаграв (Франция), Каруана (США) - по 7; 5. Грищук (Россия) - 6,5; 6. Дин Лижэнь (Китай) - 6; 7. Ван Хао (Китай) - 5; 8. Алексеенко (Россия) - 4,5

Пары 14-го тура. Каруана - Грищук, Гири - Алексеенко, Дин Лижэнь - Непомнящий, Вашье-Лаграв - Ван Хао.

источник: «Советский спорт»
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