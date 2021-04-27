Евгений Томашевский: Матч Карлсен - Непомнящий? У Магнуса есть повод волноваться за его исход

- Это абсолютно заслуженная победа Яна, он был единственным, кто провел весь турнир ровно и сильно от начала до конца, - говорит Евгений Томашевский. – У него был лишь один срыв на протяжении всей дистанции – это поражение год назад в первом круге от Вашье-Лаграва. Это единственная по-настоящему плохая партия Яна за весь турнир. В остальном он играл либо ровно, либо очень сильно.
Поэтому это абсолютно закономерная победа. Более того, она закономерна не только в этом турнире, она закономерна применительно ко всей его карьере. Было очевидно, что последние четыре-пять лет Ян находится на последовательном взлете. Этот взлет не был гладким, но четко был виден тренд. Ян вначале ворвался в число десяти лучших шахматистов мира, потом стал претендовать на пятерку, и вот он уже третий шахматист мира по рейтингу и сыграет матч на первенство мира с Карлсеном.
Мы знакомы с Яном сто лет, не знаю, можно ли назвать нас друзьями, но добрыми приятелями точно можно.
Я от души рад за Яна, поздравляю его с этой прекрасной, уверенной и очень важной победой.
- Можете предугадать, как Непомнящий будет играть сегодня последнюю партию, когда гора с плеч, задача выполнена?
- Тяжело заставить себя играть в такой ситуации. Но у Яна есть мотивация – это рейтинг 2800. Сейчас его текущий рейтинг 2797. И мотивация – как можно быстрее пробить рейтинг 2800, она очевидно. Ян играет черными с Дин Лиженем, китайский шахматист выиграл две последние встречи. Партия будет сложной, но Ян будет достаточно мотивирован, чтобы как минимум не проиграть. Думаю, для Яна будет неплохим сценарием спокойно сделать ничью и идти готовиться к матчу за корону.
- Попробую задать простой вопрос, на который трудно дать четкий ответ, но все же: у кого больше шансов на победу в матче на первенство мира?
- Скажу так – у Магнуса есть повод волноваться. По личным встречам в классические шахматы у Яна перевес. Магнусу тяжело придется, и он будет к этому матчу готовиться особенно тщательно. Кто победит? Надеюсь, что Непомнящий. Шансы у нег есть, но для этого нужно начинать готовиться сразу же – через пару дней после турнира претендентов.
- Как это – совсем не отдыхать?
- Хорошо, сегодня вторник. До воскресенья пусть отдохнет, а с понедельника нужно начинать готовиться.
Результаты 13-го тура. Ван Хао - Каруана – 0:1, Алексеенко - Дин Лижэнь – 0:1, Грищук - Гири – 1:0, Непомнящий - Вашье-Лаграв ничья.
Положение после 13 туров. 1. Непомнящий (Россия) - 8,5; 2. Гири (Нидерланды) - 7,5; 3-4. Вашье-Лаграв (Франция), Каруана (США) - по 7; 5. Грищук (Россия) - 6,5; 6. Дин Лижэнь (Китай) - 6; 7. Ван Хао (Китай) - 5; 8. Алексеенко (Россия) - 4,5
Пары 14-го тура. Каруана - Грищук, Гири - Алексеенко, Дин Лижэнь - Непомнящий, Вашье-Лаграв - Ван Хао.