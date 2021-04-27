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«В матче Карлсен - Непомнящий будет жесткая борьба, а на тай-брейке шансы Яна не хуже»
27 апреля 19:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФИДЕ

«В матче Карлсен - Непомнящий будет жесткая борьба, а на тай-брейке шансы Яна не хуже»

Гроссмейстер Владимир Федосеев подвел итоги Турнира претендентов и дал прогноз на матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«ТЯЖЕЛО САДИТЬСЯ ЗА ДОСКУ, КОГДА ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА»

В Екатеринбурге победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего завершился Турнир претендентов. Напомним, Ян обеспечил себе первое место досрочно, еще вчера, за тур до окончания турнира. Таким образом, россиянин официально стал претендентом на шахматную корону. Матч за звание чемпиона мира пройдет c 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Сегодня в последнем туре всех интересовал один вопрос: сумеет ли Непомнящий настроиться на игру после такой победы? Партия заключительного тура показала, что это Яну не удалось. Китаец Дин Лижень играл активно и точно, и белыми одержал победу.

В турнире оставалась лишь одна интрига: у Непомнящего будет чистое первое место, или он поделит его с голландским гроссмейстером Анишем Гири? В случае дележа наш шахматист имеет преимущество по личным встречам. Поэтому после вчерашнего поражения Гири стало ясно, что вне зависимости от исхода партий последнего тура, первое место Непомнящий себе гарантировал.

На момент написания статьи партия Гири – Алексеенко продолжалась, у российского шахматиста очень перспективная позиция и неплохие шансы на победу.

Гроссмейстер Владимир Федосеев специально для «Советского спорта» подвел итоги турнира.

- Тяжело играть после такой победы, - говорит Владимир Федосеев. – Почти достигнута цель жизни, хочется отпраздновать со своей командой, а тут в соперниках упорный китайский гроссмейстер.

Владимир Крамник покритиковал Яна за то, что он не справился с нервами. Мол, чемпион должен уметь играть сильно в любой психологической ситуации, уметь справляться с нервами.

Но я Яна понимаю: и действительно в такой ситуации, когда такая цель достигнута, опять выходить и играть на полную мощь. После больших побед также трудно играть, как и после обидных поражений.

- Теперь ваш прогноз матч за корону?
- Это будет очень жесткий матч, с жесткой мужской борьбой. Ян не будет играть вторым номером, будет играть активно, в свои шахматы, оказывать давление. И этот матч не будет похож на три предыдущих матча Карлсена. Тогда Магнусу заранее отдавали преимущество, потому что, к примеру, в 2016 году, когда на матч вышел Сергей Карякин, никто не предполагал, что с чемпионом мира вообще можно бороться на равных в матче.

- Но Сергей тогда в классической части одну партию выиграл и одну поиграл. Карлсен взял верх только на тай-брейке.
- Именно так. То же самое случилось и в 2018 году в противостоянии с Каруаной. Сейчас уже не многие отдают такое преимущество Карлсену. Два последних матча показали, что с Магнусом можно бороться. На тай-брейке Магнус соперников дожимал, в быстрые шахматы он явно был сильнее. Если же сейчас дойдет до тай-брейка, шансы Яна в быстрые шахматы ничуть не меньше.

источник: «Советский спорт»
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