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ФосАгро вновь стала партнером шахматных федераций и Яна Непомнящего
10 июня 09:58

ФосАгро вновь стала партнером шахматных федераций и Яна Непомнящего

Группа «ФосАгро» продлила соглашения о стратегическом партнерстве с Международной шахматной федерацией (FIDE) и Федерацией шахмат России (ФШР). Церемония прошла в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника.

«Мы уже не мыслим матч на первенство мира без такого партнера, как ФосАгро, -признался президент FIDE, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. - И я рад, что компания и в этом году выступает партнером проведения матча и, что не менее важно, - Кубков мира по шахматам, которые пройдут в июле-августе этого года в Сочи. Считаю, что это еще одно подтверждение приверженности компании философии шахмат, поддержке как российской школы, так и развитию шахмат во всем мире. Партнерство принесет серьезные плоды и с точки зрения поддержки подрастающего поколения шахматистов, как в России, так и во всем мире».

«Шахматы стали для нас традиционной корпоративной игрой, частью корпоративной культуры, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент ФШР Андрей Гурьев. - В этом году компания празднует свое 20-летие, и 11 лет из них мы поддерживаем Федерацию Шахмат России. Также мы являемся спонсором чемпионатов мира по шахматам и отборочных турниров к ним. Эта церемония подписания стала традиционной: шахматы набирают популярность в нашей стране и во всем мире и требуют правильной поддержки со стороны бизнеса. Шахматы и ФосАгро объединяет многое: мы всегда думаем на ход вперед, а точнее на два и на три, чтобы превзойти своих соперников. Для ФосАгро важно поддерживать российские шахматы и российских шахматистов, а главной целью нашей работы является возвращение мировой шахматной короны в Россию».

Чтобы приблизить возвращение короны в страну, ФосАгро также стала стратегическим партнером Яна Непомнящего. Напомним, российский гроссмейстер победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге и завершился 28 апреля. С 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае ему предстоит сразиться в матче с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Благодарю компанию «ФосАгро» и лично Андрея Андреевича Гурьева за поддержку в подготовке к Турниру претендентов. Впереди еще более амбициозная цель, путь к которой одному не преодолеть. Вместе с таким надежным партнером, как ФосАгро, я смогу сохранить свой расширенный тренерский штаб, с которым мы отлично сработались, и максимально эффективно выстроить подготовку к Матчу», - прокомментировал подписание спонсорского контракта Непомнящий.

«Главной целью многолетней работы ФосАгро по развитию и популяризации шахмат является возвращение мировой шахматной короны в Россию. Поэтому, безусловно, мы продолжим сотрудничество с ведущим российским гроссмейстером, чтобы создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к матчу за звание чемпиона мира. Уверен, эта вершина для него досягаема», - заявил со своей стороны Гурьев.

Шахматный спорт ФосАгро поддерживает с 2010-го, выступая неизменным стратегическим партнером ФШР. За эти годы юные шахматисты нашей страны завоевали более 100 медалей в международных детских соревнованиях. Российские гроссмейстеры становились чемпионами мира по блицу, быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды) и трижды - обладателями Кубка мира. Одержали победу на первой в истории шахмат онлайн-олимпиаде. Компания является стратегическим партнером FIDE и выступала спонсором матчей за мировую шахматную корону в 2014 (Сочи), 2016 (Нью-Йорк) и 2018 (Лондон) годах.

В городах присутствия – Череповце, Кировске, Апатитах, Волхове, Балакове – ФосАгро поддерживает центры образования «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), где культивирует многие виды спорта и особое внимание уделяет шахматам, открывая шахматные классы в подшефных школах и детских садах.

Помимо шахматного спорта, ФосАгро выступает партнером Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики Москвы, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, является спонсором волейбольных клубов «Северянка» (Вологодская область) и «Протон» (Саратов), баскетбольного клуба «Автодор», балаковской команды по спидвею «Турбина» (Саратовская область), внося свой вклад в международные успехи российского спорта.

источник: «Советский спорт»
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