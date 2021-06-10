ФосАгро вновь стала партнером шахматных федераций и Яна Непомнящего

«Мы уже не мыслим матч на первенство мира без такого партнера, как ФосАгро, -признался президент FIDE, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. - И я рад, что компания и в этом году выступает партнером проведения матча и, что не менее важно, - Кубков мира по шахматам, которые пройдут в июле-августе этого года в Сочи. Считаю, что это еще одно подтверждение приверженности компании философии шахмат, поддержке как российской школы, так и развитию шахмат во всем мире. Партнерство принесет серьезные плоды и с точки зрения поддержки подрастающего поколения шахматистов, как в России, так и во всем мире».

«Шахматы стали для нас традиционной корпоративной игрой, частью корпоративной культуры, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент ФШР Андрей Гурьев. - В этом году компания празднует свое 20-летие, и 11 лет из них мы поддерживаем Федерацию Шахмат России. Также мы являемся спонсором чемпионатов мира по шахматам и отборочных турниров к ним. Эта церемония подписания стала традиционной: шахматы набирают популярность в нашей стране и во всем мире и требуют правильной поддержки со стороны бизнеса. Шахматы и ФосАгро объединяет многое: мы всегда думаем на ход вперед, а точнее на два и на три, чтобы превзойти своих соперников. Для ФосАгро важно поддерживать российские шахматы и российских шахматистов, а главной целью нашей работы является возвращение мировой шахматной короны в Россию».

Чтобы приблизить возвращение короны в страну, ФосАгро также стала стратегическим партнером Яна Непомнящего. Напомним, российский гроссмейстер победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге и завершился 28 апреля. С 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае ему предстоит сразиться в матче с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Благодарю компанию «ФосАгро» и лично Андрея Андреевича Гурьева за поддержку в подготовке к Турниру претендентов. Впереди еще более амбициозная цель, путь к которой одному не преодолеть. Вместе с таким надежным партнером, как ФосАгро, я смогу сохранить свой расширенный тренерский штаб, с которым мы отлично сработались, и максимально эффективно выстроить подготовку к Матчу», - прокомментировал подписание спонсорского контракта Непомнящий.

«Главной целью многолетней работы ФосАгро по развитию и популяризации шахмат является возвращение мировой шахматной короны в Россию. Поэтому, безусловно, мы продолжим сотрудничество с ведущим российским гроссмейстером, чтобы создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к матчу за звание чемпиона мира. Уверен, эта вершина для него досягаема», - заявил со своей стороны Гурьев.