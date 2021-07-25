Команда «Россети» стала чемпионом России среди корпоративных команд

Суперфинал – это второй, заключительный этап корпоративного чемпионата; первый проходил онлайн среди корпоративных команд различных отраслей. За компании имели право играть лишь постоянные сотрудники, привлечение «легионеров» не допускалось. На первом этапе в июне-июле прошли отраслевые чемпионаты с видеоконтролем на портале корпоративныешахматы.рф ; в них приняли участие 27 ведущих компаний России.

Наука и образование – Российский государственной социальный университет

Логистика и транспорт – Российские железные дороги

Производство – «ФосАгро»

Торговля – «Протек»

Команды победительницы (за исключением «Останкино», команда которой снялась из-за болезни ведущих игроков) встретились 24 июля в «Сколково» в очном противоборстве, чтобы определить абсолютного чемпионата России среди корпоративных команд. За каждую команду выступали по 4 участника, контроль времени – 10 минут на партию плюс 5 секунд за сделанный ход.

По итогам кругового турнира абсолютным чемпионом России стала команда ПАО «Россети», компании с большими шахматными традициями. ПАО «Россети» выиграла все матчи и набрала 10 командных очков из 10 возможных. На втором месте команда ПАО «Сбербанк» – 7 командных очков, на третьем месте – команда «Российские железные дороги».

Лучшие результаты в личном зачете:

1 доска – разделили Ахметов Артём и Илюшин Алексей,

2 доска – Шапошников Евгений,

3 доска – Файзрахманов Нияз,

4 доска – Пауков Илья.

По итогам обоих этапов все участники получили сертификаты за участие, а победители в различных категориях и номинациях – дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Кроме того, команда-победитель («Россети») получает главный приз от Федерации шахмат России – приглашение посетить Кубок мира ФИДЕ в Сочи и принять участие в этапе Гран-при Черного моря (30 июля – 3 августа).

Помимо отраслевых онлайн-турниров и очного абсолютного первенства в «Сколково» в рамках корпоративного чемпионата прошёл Всероссийский онлайн-конкурс решения шахматных задач, в котором в личном зачёте победил Яков Гинзбург («Иркутская нефтяная компания»). В командном зачёте лучший результат у сотрудников команды «ФосАгро». Также прошли отраслевые онлайн-турниры среди детей сотрудников для каждого сектора экономики.

Таким образом, первый корпоративный чемпионат России оказался очень насыщенным и интересным, поэтому данное соревнование вполне может получить постоянную прописку в календаре и поможет наладить тесное взаимодействие шахматных структур и российского бизнеса.