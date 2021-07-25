ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 77' Крылья Советов 1 Ахмат 2
Аргентина - Примера 2-й тайм, 52' Патронато 1 Атлетико Сармь 0
Аргентина - Примера 2-й тайм, 52' Дефенса и Хуст 1 Годой-Крус 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 38' ЦСКА 0 Уфа 0
Аргентина - Примера 21:45 Росарио Сентра 0 Велес Сарсфилд 0
Бразилия - Серия А 22:00 Форталеза 0 Ред Булл Брага 0
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Сан-Паулу 0
Команда «Россети» стала чемпионом России среди корпоративных команд
25 июля 19:12
автор:
автор фото: Федерация шахмат России

Команда «Россети» стала чемпионом России среди корпоративных команд

24 июля 2021 состоялся Суперфинал чемпионата России по шахматам среди корпоративных команд. Турнир проходил в Шахматной гостиной Инновационного центра «Сколково» (БЦ «Амальтея»); прямая трансляция партий велась на сайте Chess24.com.

Суперфинал – это второй, заключительный этап корпоративного чемпионата; первый проходил онлайн среди корпоративных команд различных отраслей. За компании имели право играть лишь постоянные сотрудники, привлечение «легионеров» не допускалось. На первом этапе в июне-июле прошли отраслевые чемпионаты с видеоконтролем на портале корпоративныешахматы.рф; в них приняли участие 27 ведущих компаний России.

Отраслевые чемпионаты выявили команды-победительницы в бизнес-секторах российской экономики:

Топливно-энергетический сектор – ПАО «Россети»

Финансовый сектор – ПАО «Сбербанк»

Ит, медиа – «Останкино»

Наука и образование – Российский государственной социальный университет

Логистика и транспорт – Российские железные дороги

Производство – «ФосАгро»

Торговля – «Протек»

Команды победительницы (за исключением «Останкино», команда которой снялась из-за болезни ведущих игроков) встретились 24 июля в «Сколково» в очном противоборстве, чтобы определить абсолютного чемпионата России среди корпоративных команд. За каждую команду выступали по 4 участника, контроль времени – 10 минут на партию плюс 5 секунд за сделанный ход.

По итогам кругового турнира абсолютным чемпионом России стала команда ПАО «Россети», компании с большими шахматными традициями. ПАО «Россети» выиграла все матчи и набрала 10 командных очков из 10 возможных. На втором месте команда ПАО «Сбербанк» – 7 командных очков, на третьем месте – команда «Российские железные дороги».

Лучшие результаты в личном зачете:

1 доска – разделили Ахметов Артём и Илюшин Алексей,

2 доска – Шапошников Евгений,

3 доска – Файзрахманов Нияз,

4 доска – Пауков Илья.

По итогам обоих этапов все участники получили сертификаты за участие, а победители в различных категориях и номинациях – дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Кроме того, команда-победитель («Россети») получает главный приз от Федерации шахмат России – приглашение посетить Кубок мира ФИДЕ в Сочи и принять участие в этапе Гран-при Черного моря (30 июля – 3 августа).

Помимо отраслевых онлайн-турниров и очного абсолютного первенства в «Сколково» в рамках корпоративного чемпионата прошёл Всероссийский онлайн-конкурс решения шахматных задач, в котором в личном зачёте победил Яков Гинзбург («Иркутская нефтяная компания»). В командном зачёте лучший результат у сотрудников команды «ФосАгро». Также прошли отраслевые онлайн-турниры среди детей сотрудников для каждого сектора экономики.

Таким образом, первый корпоративный чемпионат России оказался очень насыщенным и интересным, поэтому данное соревнование вполне может получить постоянную прописку в календаре и поможет наладить тесное взаимодействие шахматных структур и российского бизнеса.

источник: Федерация шахмат России
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российская шпажистка едва не сотворила сенсацию на Олимпиаде"Нэшвилл" выбрал на драфте НХЛ российского нападающегоУкраина завоевала первую медаль на Олимпиаде в ТокиоЮлию Ефимову лишили коронной дистанции на Олимпиаде в ТокиоСтала известна зарплата Карпина и его штаба в сборной РоссииМайоров: «Я задал вопрос Ротенбергу – кто эти люди?»
Мощное начало «Краснодара» Гончаренко: Сафонов взял пенальти, легионеры забили три гола (видео)
В первом туре РПЛ «Урал» дома не смог сдержать «быков», проиграв с крупным счетом (0:3).
Россия — пятая в общем зачете, Рублев после угроз едет домой, американская дрим-тим испытала шок. Итоги третьего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 25 июля на Олимпийских игр в Токио.
Двойной укол. Как Россия поменяла золото на серебро и бронзу Олимпиады-2020 в фехтовании
В индивидуальном турнире рапиристок на Олимпийских играх в Токио безусловный фаворит соревнований – россиянка Инна Дериглазова – завоевала серебро, уступив в финале американке, а другая наша спортсменка Лариса Коробейникова стала бронзовым призером.
Много крови и спорный вердикт судей. Как Диллашоу победил Сандхейгена и стал потенциальным соперником Яна
«Плеймейкер» подводит итоги турнира UFC on ESPN 27 в Лас-Вегасе, главным событием которого стал бой американцев Ти Джея Диллашоу и Кори Сандхейгена в легчайшей весовой категории.
Велоспорт на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио велосипедисты разыграют 22 медальных комплекта.
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио байдарочники и каноисты разыграют 16 медальных комплектов.
Золотая Виталина! Есть первая российская победа на Олимпиаде-2020, и она добыта в красивой стрельбе
Счет золотым медалям российской сборной на Олимпийских играх в японской столице открыла Виталина Бацарашкина, в драматичной борьбе выигравшая соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Олимпиада-2020: главные события 25.07.2021
25 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 29 видам спорта и будут разыграны 18 комплектов медалей.
А король-то голый… Что случилось со «Спартаком» в Казани после предсезонных разгромов
В первом же официальном матче сезона все предсезонное великолепие «Спартака» обнулилось: РПЛ-2021/22 красно-белые начали с поражения 0:1 от «Рубина», который еще неделю назад команда Руя Витории в товарищеском турнире громила с перевесом в четыре мяча.
Первый смотр перед Карпиным питерские сборники завалили. Выводы из матча «Химки» — «Зенит»
В стартовом матче РПЛ чемпион страны на выезде победил «Химки» 3:1, но его кандидаты в сборную - особенно Артем Дзюба - не впечатлили.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика