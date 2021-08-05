Александра Костенюк: Эта победа была как во сне

- Неплохая добавка к пенсии. И это случилось очень кстати. Я очень опустилась в рейтинге за последние полтора года. Было несколько неудачных стартов. В особенности в январе 2020, неудачное выступление в опен-турнире в Гибралтар, а потом еще Гран-при в Лозане в марте 2020, где проигрывались все позиции.

- Как журналист я не припомню, чтобы шахматист за один турнир прибавил 43 пункта рейтинга – суперрезультат, который не может не радовать. Приятный бонус к общей победе?

- Да, если честно, то время уже почти забылось. Жизнь, как и шахматная жизнь течет очень быстро и за то время столько воды утекло, столько турниров было пройдено. Так что сейчас сложно сравнивать тот успех и нынешний.

- Вы знаете, я прекрасно помню ваш финал чемпионата мира в Москве в 2001. Да, да, страшно подумать, что с тех пор прошло уже почти 20 лет. И ваш победный чемпионат мира в Нальчике в 2008 году, и тогда я был восхищен, как вы катком прошлись по всем противникам, обыграв даже грозную Хоу Ифань. И то поразительно, в Нальчике вы тоже обошлись без дополнительных партий, решив все проблемы в основное время. Феноменально, Саша.

Наш гроссмейстер не только не потерпела ни одного поражения, но завершила все партии до тай-брейков, что для соревнований такого рода является, если не сенсаций, то явлением крайне редким. Сразу после триумфа с чемпионкой связался корреспондент «Советского спорта».

- Что так помогло в Сочи? Вы знаете, что я давно работаю с Сергеем Карякиным, он сейчас сражается в финале. И для выносливости ему очень помогал бег. Он со своим тренером Денисом Хисматуллиным в день преодолевали дистанцию по 30-40 километров. И вот Серега в финале, а критики его давно уже списали. Знаю, что вы даже марафон осилили. Насколько вам на руку такие тренировки?

- Это все индивидуально. Никого к этому не призываю. В моей жизни был один марафон. Я готовилась к нему 3-4 месяца. Тем не менее это мне помогло. Понимала, что не хватает выносливости именно в классических шахматах, особенно на пятом-шестом часу игры. Правда, только пробежками сейчас обойтись сложно. Нужен комплекс из двух-трех часов ежедневной физической активности. И Сергей молодец, что увлекся спортом. А списывать у нас людей любят, особенно диванные критики, которые ничего не достигали. Думаю, что, если есть упорная работа, желание и движение к цели, то результат должен прийти. Может быть через месяц, через год, а иногда и через пять лет, но он точно будет.

- Если идти по самому турниру, то видно, что первые два круга с Кори и Крамлинг вы прошли довольно легко. А вот с экс-чемпионкой мира Марией Музычук была настоящая битва…

- Первая партия была белыми, получила преимущество, но потом увлеклась матовой идеей, которая мне так понравилась, отдала все на ферзевом фланге и осталась без позиции, хотя могла сделать все проще. И получила не самое приятное положение. Но мне удалось придумать ловушку, в которую соперница. Маша сделала, казалось, выигрышный ход, но мне удалось спастись. А вот черными удалось сыграть почти идеальную партию. Музычук почти не ошибалась, только выбрала неверный план. Мне удалось пожертвовать две ладьи за три фигуры и добиться полной доминации над армией белых фигур. Посмотрев потом свои действия на компе после партии, поняла, что играла практически идеально. Ну и заслуженно победила. Недаром эта партия получила приз за красоту. Она действительно вышла очень цельной, и я ей горжусь.

- Следующая битва с Валей Гуниной…

- Ну, с Валей у нас всегда огонь на доске. Мы шахматистки – творческие. В первом поединке позиция была в ее стиле, соперница могла закончить поединок, но она несколько раз прошла мимо матовых угроз. А потом, как это часто с ней бывает, Валентина - не согласилась на ничью, продолжала играть на победу и перегнула палку.

А во втором поединке я оказалась лучше подготовлена в дебюте, и черными, получив динамическую позицию, мне удалось победить. Выйдя в полуфинал, выполнила главную задачу Кубка мира – отобралась в турнир претенденток. Так как этих путевок на Кубке мира было три, а Горячкина, как проигравшая матч за первенство мира уже имела ее в кармане – все полуфиналистки обеспечили себе выход в турнире претенденток, который запланирован на 2022 год.

В ПОЛУФИНАЛЕ ЗАДАЧА-МИНИМУМ БЫЛА ВЫПОЛНЕНА

- Теперь вас поджидала китаянка…

- Матч с китаянками, нашими главными конкурентками всегда особенный, но неожиданно полуфинал с Тан Жонгуй получился довольно спокойным. Черными добилась хорошей позиции, получилась ничья. А вот белыми приняла несколько спорных решений и прошла мимо выигрыша в один момент. Затем пожертвовала качество, хотя это было совсем необязательно. Но на соперницу это произвело сильное впечатление и через пару ходов китаянка грубо ошиблась, и ее позиция развалилась.

- Вы легко вышли в финал и получили выходной перед последним боем. В решающем матче вас ждал второй номер мирового рейтинга Александра Горячкина, которая проводит невероятный год, она чудом не стала чемпионкой мира, провела феноменальный мужской турнир – Высшую лигу и отобралась в Суперфинал. При этом Саша является вторым номером рейтинга.

- Но, знаете, я была спокойна и счастлива, что уже дошла до финала, не было такого напряжения и груза ответственности. Главное, чувствовала, что играю хорошо.

- Побаивалась соперницу?

- Да нет, мы много партий с ней сыграли, она моя подруга по сборной России. Очень уважаю ее. Я очень люблю свое имя и мне приятно было, что в решающем поединке сойдутся две Александры и финал будет российским.

Очень важной была первая партия. Александра лучше была готова в дебюте, получила постепенно приличное преимущество. Хотя во время партии я этого не понимала. Я считала, что у меня компенсация за пожертвованную пешку, но затем пошла на очень опасное продолжение. И у белых была красивая возможность выиграть партию. Александра выигрывающее продолжение не увидела. Это дома, когда смотришь все за машиной, то все кажется логичным, а за доской – совсем другое дело. Но, на мое счастье, соперница не разобралась. Затем у нее была возможность фиксировать ничью вечным шахом, но Саша продолжала играть на победу. Сильно давила, но в цейтноте ошиблась. И тут уже я начала атаковать, один раз прошла мимо выигрышного положения, однако получила лучший эндшпиль. Здесь уже сопернице пришлось обороняться на последних минутах. Объективно там была ничья, но мне удалось победить. А дальше я уже играла белыми. И тоже получился непростой поединок. Я вела всю партию хорошо, только в конце немного зевнула. Но этого не хватило черным для того, чтобы отыграться.

СИЛ РАДОВАТЬСЯ НЕ БЫЛО

- В социальных сетях ты хотела написать радостный пост, но призналась, что сил на это не хватило.

- Скорее это от усталости. Знаете, я не могу сказать, что почувствовала, какие-то эмоции. Несмотря, что победа получилась немыслимой, все складывалось очень спокойно. Так же спокойно и восприняла успех. Хотя скажи мне это кто-то перед началом мне сказали, что я выиграю, то просто бы ответила, что это замечательный сон. Так вот этот успех я воспринимаю, как во сне. Смотрю на победные фотографии и не знаю, как это все объяснить. Сейчас есть просто дикая усталость. С другой стороны – огромное количество поздравлений. Всем большое спасибо за такие теплые слова и поддержку!

- Я смотрю с 2008 года на коллекцию наград и понимаю, что вам больше просто нечего выигрывать. Есть все титулы от чемпионки мира и Европы до победительницы Олимпиад и множество турниров. Какие цели дальше ставить перед собой?

- Они всегда есть. Я не была чемпионкой мира по блицу и рапиду. Три раза была серебряной в быстрых шахматах и немножко не хватало в блиц. Так что, есть к чему стремится. Знаете, на закрытии я говорила, что в детстве победы воспринимаются, как само собой, а чем дальше, то любую медаль воспринимаешь, как маленькое чудо и гораздо больше ценишь победы.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александра Константиновна Костенюк (род. 23 апреля 1984 года, Пермь, СССР) — российская шахматистка, гроссмейстер (2004), двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года). Двукратная чемпионка России (2005, 2016). Чемпионка Европы (2004). Чемпионка Швейцарии (2011). Трёхкратная победительница Всемирных Шахматных Олимпиад (2010, 2012, 2014), пятикратная победительница командного чемпионата Европы (2007, 2009, 2011, 2015, 2017) в составе сборной России. Победительница командного чемпионата мира (2017) и призер мировых чемпионатов в составе сборной России (2011, 2013, 2015, 2019). Вице-чемпионка мира по быстрым шахматам (2012, 2014, 2016). Двукратная чемпионка мира по шахматам Фишера (2006, 2008). Двукратная чемпионка Европы по быстрым шахматам среди женщин (2015, 2019). Трехкратная чемпионка Европы среди женщин по блицу (2001, 2017, 2019). Обладатель Кубка мира (2021).