Карякину не хватило сил

23-летний польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда совершил настоящую сенсацию выиграв Кубок мира. В полуфинале он одолел чемпиона мира Магнуса Карлсена, а в финале оказался сильнее вице-чемпиона мира Сергея Карякина. Это самый крупный успех в карьере поляка.

Перед решающей партией ходили слухи, что Сергей Карякин не очень хорошо себя чувствовал. Многие отмечали, что наш гроссмейстер был необычно бледен и выглядел уставшим. Видимо, изнурительные тренировки, долгая дистанция турнира сделали свое дело. Ко второму финальному поединку Сергей подошел сам не свой.

И правда, особой борьбы не получилось. Польский шахматист с самого начала удивил соперника и уже к 16-му ходу позиция Сергея смотрелась не такой надежной. Вице-чемпиону мира приходилось находить единственные ходы, чтобы сохранять шаткое равновесие. Но было понятно, что долго так продолжаться не может. И в один момент Сергей все-же допустил промах, которого хватило для полного перехвата инициативы. Карякин, который всегда славился отменными оборонительными качествами, казалось, остался без сил и довольно быстро сложил оружие.

Правда в это время он мог все же быть удовлетворен, так как выполнил свою основную задачу – попав в турнир претендентов. К тому же из его штаба пришли приятные известия Менеджер гроссмейстера Кирилл Зангалис подписал контракт с давним партнером Сергея – финансовой компанией «Альпари». В «Альпари» отметили, что они готовы помогать Карякину к подготовке к турниру претендентов. Сумма контракта не разглашается. Напомним, что это уже второй партнер Сергея за последний год. К Кубку мира Карякину помогала готовиться букмекерская компания «Мелбет».

Сейчас гроссмейстер настолько устал, что пока не готов комментировать последние новости не за шахматной доской, ни за ее пределами. Ожидайте эксклюзивное интервью в ближайшее время.