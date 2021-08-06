Дуда и Костенюк совершили подвиг

После феерического старта, который Сергей устроил поклонникам шахмат с самого детства – статус самого юного гроссмейстера мира в полных 12 лет (продержалось достижение 19 (!!!) лет), победы в крупных турнирах, звание чемпиона мира по рапиду, блицу, победа в Кубке мира, турнире претендентов и ничья в классическим матче с Магнусом Карлсеном (поражение на тай-брейке) – это грандиозные успехи. Однако последние два года у Сергея наметился спад. Диванные критики поспешили списать Карякина, посчитав, что он давно уже почивает на лаврах и занимается больше не шахматами, а бизнесом и политикой.

В свою очередь сам Федосеев провел один из лучших форумов в своей жизни. Он добрался до полуфинала, где в упорной борьбе проиграл вице-чемпиону мира, чемпиону мира по блицу и рапиду Сергею Карякину. Как признался Владимир корреспонденту «Советского спорта» он еще не морально не по мастерству не готов сражаться в турнире претендентов. И что он очень надеется, что упорная работа позволит ему побороться за мировую корону уже в следующем цикле. – В Сочи я получил неоценимый опыт, признался гроссмейстер. – Пусть я проиграл свои матчи Карлсену и Карякину, но эти четыре боевые партии значат для меня очень много. Надеюсь, что смогу извлечь уроки и после такого выступления опять попаду в сборную России, где мне всегда было очень приятно выступать. Жаль, конечно, что не удалось взять у чемпиона мира хотя бы половины очка, но я действовал слишком рискованно, и в принципе, больше получал удовольствия от шахмат, чем бился на результат.

Неожиданно ярко сыграл гроссмейстер из Сербии Велимир Ивич. Уроженец Белграда не только выбил в 1/16 финала одного из сильнейших шахматистов России Дмитрия Андрейкина, но в следующем круге дал настоящий бой Владимиру Федосееву, который сумел одолеть юного серба только на тай-брейке.

Конечно же разочарованы и поклонники россиян, которые также не смогли продвинуться слишком далеко. Довольно рано турнир покинули Дмитрий Андрейкин, Евгений Томашевский, Петр Свидлер, Даниил Дубов и Владислав Артемьев.

Наверное, на Кубке мира в Сочи в финале многие ждали первого и второго номера мирового рейтинга Магнуса Карлсена и Фабиано Каруану. Однако, если чемпион планеты в итоге взял почетную бронзовую медаль (хотя для Магнуса другой позиции, кроме высшей не существует), то вот второй рейтинг-фаворит вылетел уже в третьем круге. Американец итальянского происхождения уступил представителю Казахстана Ринату Джумбаеву абсолютно по делу и отправился домой.

Однако Карякин имел совсем другое мнение. Во время пандемии гроссмейстер не терял времени даром. На Родине в Крыму вместе со своим тренером Денисом Хисматуллиным он устроил себе настоящий лагерь Рокки Бальбоа. Вместе с наставником они похудели каждый на 20 килограмм и по 5-6 часов в день пахали над дебютами. Мало кто верил, что Карякин сможет отобраться в претенденты и дойдет до финала. Тем более, что в Сочи приехали: Магнус Карлсен, Фабиана Каруана и многие другие рейтинг-фавориты.

Однако с первых же партий Сергей показал, что готов просто феерически. Он довольно легко прошел всех соперников. Был тяжелейший тай-брейк с Артемьевым и Вашье, а до этого Карякин катком прошелся по оппонентам. Настоящее испытание произошло в четвертьфинале, где он проиграл первую партию американцу Шэкленду, однако в очередной раз доказав, что Карякин волевой спортсмен – сумел отбиться на заказ. На тай-брейке случилась такая же история. Поражение и отыгрыш. Дальше уже Сергей соперника добивал. И вот полуфинал с другом и партнером по сборной Володей Федосеевым. И здесь Сергей разобрался с товарищем уже в классической стадии. И быть бы ему победителем турнира, если бы перед самым финалом он не получил жуткое отравление. На первую партию он пришел белее мела. И уже тогда стало понятно, что будущий герой турнира поляк Ян Дуда своего шанса не упустит.

- Если бы мне сказал, что я гарантировано попаду в финал и претенденты, я был бы рад, - заявил Карякин. – Но аппетит приходит во время еды ив финале очень хотелось победить. Жаль, что вместе со здоровьем сели и шахматные батарейки. Хотел бы поблагодарить за помощь в подготовке своих спонсоров – букмекерскую компанию «Мелбет», а сразу после окончания турнира мой менеджер заключил еще одно новое соглашение с самым первым партнером (это было уже в далеком 2012 году) финансовой компанией «Альпари».

ГЕРОИНЯ – АЛЕКСАНДРА КОСТЕНЮК

Фото: FIDE

- Невероятно, но мне кажется, что сколько я пишу о женских шахматах, столько я пишу о Саше Костенюк. Боец – до мозга костей. Настоящий спортсмен, человек, который может пробежать настоящий марафон. Вот такой марафон и преодолела Александра на Кубке мира в Сочи. Это поразительно, но все свои матчи она выиграла в основное время. Ни одного тай-брейка. Были повержены все сильнейшие шахматистки мира, а в финале не выдержала даже грозная Александра Горячкина. А ведь Костенюк уже… Хотя о возрасте такой красивой девушки говорить не очень корректно.

- В социальных сетях вы хотели написать радостный пост, но призналась, что сил на это не хватило.

- Скорее это от утомления. Знаете, я не могу сказать, что почувствовала, какие-то эмоции. Несмотря, что победа получилась немыслимой, все складывалось очень спокойно. Так же спокойно и восприняла успех. Хотя скажи мне это кто-то перед началом мне сказали, что я выиграю, то просто бы ответила, что это замечательный сон. Так вот этот триумф я воспринимаю, как во сне. Смотрю на победные фотографии и не знаю, как это все объяснить. Сейчас есть просто дикое утомление. С другой стороны – огромное количество поздравлений. Всем большое спасибо за такие теплые слова и поддержку!

- Я смотрю с 2008 года на коллекцию наград и понимаю, что вам больше просто нечего выигрывать. Есть все титулы от чемпионки мира и Европы до победительницы Олимпиад и множество турниров. Какие цели дальше ставить перед собой?

- Они всегда есть. Я не была чемпионкой мира по блицу и рапиду. Три раза была серебряной в быстрых шахматах и немножко не хватало в блиц. Так что, есть к чему стремится. Знаете, на закрытии я говорила, что в детстве победы воспринимаются, как само собой, а чем дальше, то любую медаль воспринимаешь, как маленькое чудо и гораздо больше ценишь победы.

ГЕРОЙ – ЯН-КШИШТОФ ДУДА

Фото: Instagram/@JAN-KRZYSZTOF DUDA

Если бы кто-то предсказал, что 23-летний польский гроссмейстер пройдет сетку, начиная с четвертьфинала: Грищук, Карлсен, Карякин, то любой любитель шахмат покрутил бы у виска. Такое представить просто невозможно. Однако Ян сделал это и сделал это в блестящем стиле. Несомненно, что Дуда – главное открытие этого турнира. На наших глазах родился новый гений, который в ближайшее время может побороться за корону. При всем этом, поляку негде не фартило, все свои партии он выиграл абсолютно по делу. Думаю, что увозя домой Кубок мира, 110.000 долларов призовых, он мечтает не только о победе на кандидатском форуме, а о звании сильнейшего гроссмейстера планеты. Для этого у него есть все основания.