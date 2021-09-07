Сборная России вступает в борьбу на онлайн-олимпиаде ФИДЕ

Вторая онлайн-олимпиада ФИДЕ, которая проводится на платформе Chess.com, вступила в решающую стадию. Всего в турнире участвуют 153 сборные. В составе каждой команды - 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трех женщин, двух юниоров и двух юниорок.

Девушки: Полина Шувалова, Лея Гарифуллина.

Капитан команды – гроссмейстер Александр Мотылев.

Отборочные этапы завершились 4 сентября. Решающая стадия (Top Division) с участием сильнейших «посеянных» команд и победителей отборочных соревнований стартует 8 сентября и завершится 10 сентября. 40 сборных команд разделены на 4 группы. Соперниками россиян в группе С стали команды Аргентины, Германии, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Парагвая, Украины и Чехии.

В первый день россияне сразятся со сборными Украины, Германии и Чехии.

В день играется по три тура с контролем времени 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Начало туров - в 17:00 МСК.

По две лучшие команды от группы выходят в стадию плей-офф, которая играется по нокаут-системе. Четвертьфиналы состоятся 13 сентября, полуфиналы - 14 сентября и финал - 15 сентября.

Команда России будет играть из специальной авторизованной зоны - Центрального дома шахматиста имени М.М. Ботвинника.

Президент ФШР, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов:

- Я рад, что ФИДЕ приняла решение проводить онлайн-олимпиаду второй год подряд, поскольку шахматный календарь еще не полностью восстановлен. Как действующий обладатель чемпионского звания, сборная России чувствует особую ответственность перед стартом. У нас в группе играют сильные команды, однако наши шахматисты традиционно хорошо готовы и настроены только на победу. Желаю успехов нашим спортсменам!