Российские шахматистки победили на чемпионате мира

В финале россиянки выиграли первый матч у Индии со счетом 2,5:1,5 и второй – со счетом 3:1, став победительницами турнира.

За российскую команду выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Капитан - Сергей Рублевский.

В этом году турнир проводился в новом формате; все матчи игрались в быстрые шахматы. 12 команд были поделены на две примерно равные по силе группы, где сыграли по пять туров по круговой системе. По четыре сильнейшие команды от группы вышли в нокаут плей-офф. Каждый тур в нокауте состоял из двух матчей, в случае ничьей победитель определялся в блице.

На пути к победе россиянки выиграли все матчи. В групповом этапе соперницами команды ФШР стали сборные Франции, Азербайджана, Индии, Армении и Испании. Российские шахматистки досрочно заняли первое место в отборочном турнире, а в четвертьфинале с крупным счетом обыграли команду стран Америки. В полуфинале россиянки победили сборную Украины.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: