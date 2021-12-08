Порноактриса предложила Непомнящему способ переломить ход встречи с Карлсеном

Порноактриса из Санкт-Петербурга MihaNika69 обратилась к российскому шахматисту Яну Непомнящему, который борется за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусем Карлсеном.

Девушка опубликовала в инстаграме фото с табличкой. И сопроводила запись с хештегом #Nepogambit.

«Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь. Догадайся, как сильно я люблю шахматы», - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MihaNika69 (@m1han1ka69)

Напомним, что Непомнящий пока проигрывает в матче. Первые пять и седьмая партии завершились вничью, а в шестой и девятой Карлсен праздновал победу.

Добавим, что десятая партия началась в 15.30 по московскому времени.