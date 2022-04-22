Карякин предложил план действий по поддержке российского спорта в условиях изоляции

Российский шахматист Сергей Карякин высказался о текущем положении отечественных спортсменов.

По его словам, власти страны должны создать все условия, чтоб атлеты не задумывались о смене спортивного гражданства. Он уверен, что создание внутренних соревнований поможет решить эту проблему.

«Нужно искать какие-то пути, быть по возможности независимыми от европейских организаций, которые, очевидно, много лет против нас.

Нужно проводить внутри России официальные соревнования, какие-то коммерческие турниры, чтобы спортсмены знали, что о них заботятся, что их здесь поддерживают, чтобы не было какого-то лукавого желания уехать в другую страну», – сказал Карякин для агентства «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российский боксер Артур Бетербиев может начать выступать под флагом Канады. Спортсмен рассматривает такой вариант, поскольку WBC больше не будет устраивать поединки с участием россиян, а Бетербиев, как известно, владеет титулом в этой организации.