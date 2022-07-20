Непомнящий сыграет с Дином Лижэнем в матче за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал решение норвежца Магнуса Карлсена проводить матч за мировую шахматную корону.

«К решению отношусь уважительно. Дальше будет матч Яна с Дином Лижэнем», - передает слова главы ФИДЕ «Матч ТВ».

В среду, 20 июля, Карлсен заявил, что у него нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира.

В июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Отметим, что согласно регламенту, после отказа Карлсена Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, ставшим вторым на турнире претендентов.

Напомним, что 31-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.