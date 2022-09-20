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Санкт-Петербург примет первенства России среди ветеранов

Первенства России по шахматам среди ветеранов проводятся с 23 сентября по 6 октября в Санкт-Петербурге.
20 сентября 2022 13:16
автор: Юрий Волохов

В программу войдут соревнования по классическим, быстрым шахматам и блицу.

Местом проведения станет Спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам на Большой Конюшенной улице, исторически – шахматный Клуб имени Михаила Чигорина.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие такие известные шахматисты, как Сергей Архипов, Юрий Балашов, Евгений Драгомарецкий, Сергей Иванов, Сергей Ионов, Наум Рашковский, Сергей Смагин, Юрий Якович, Татьяна Богумил, Татьяна Грабузова, Людмила Зайцева, Татьяна Степовая, Галина Струтинская, Татьяна Шумякина и другие.

В первенстве России по классическим шахматам будет сыграно 9 туров по швейцарской системе; в рапиде чемпионы определятся по итогам 10 туров, в блице – 11.

Общий призовой фонд всех турниров составит 2 миллиона рублей.

Организаторами первенства России среди ветеранов выступают Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Федерация шахмат России и Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга.

Генеральный спонсор первенства – ПАО «Газпром». Генеральный партнер ФШР – ПАО «Фосагро». Партнер соревнования – ПАО «Аэрофлот».

источник: «Советский спорт»
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