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Екатерина Лагно выиграла первый этап Гран-при ФИДЕ

Екатерина Лагно победила на первом этапе Гран-при ФИДЕ среди женщин, который завершился в Астане.
Екатерина Лагно выиграла первый этап Гран-при ФИДЕ
29 сентября 2022 21:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: Анна Штурман

Символический первый ход в партии заключительного 11-го тура Костенюк - Лагно сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Партия завершилась вничью, и Екатерина Лагно стала победительницей турнира, набрав 8 очков из 11. Чистое второе место заняла Александра Горячкина, которая добилась ничьей в тяжелой и затяжной борьбе с Вайшали.

В других встречах 11-го тура Полина Шувалова проиграла Динаре Вагнер, Жансая Абдумалик нанесла поражение Алине Кашлинской. Партии Петц - Тань и Чжу - Асаубаева закончились вничью.

Итоговое положение:

1. Екатерина Лагно - 8 очков из 11, 2. Александра Горячкина - 7,5, 3. Чжу Цзинэр - 6,5, 4. Александра Костенюк - 6, 5. Жансая Абдумалик - 5,5, 6-8. Тань Чжунъи, Вайшали Рамешбабу, Динара Вагнер - по 5, 9-11. Алина Кашлинская, Элизабет Петц, Бибисара Асаубаева - по 4,5, 12. Полина Шувалова - 4.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

«Поздравляю Екатерину Лагно с уверенной победой на столь сильном турнире. После большого перерыва в игровой практике наша шахматистка прошла всю дистанцию без поражений, лишний раз доказав свой высокий класс и спортивный характер. Мои поздравления серебряному призеру этапа Гран-при Александре Горячкиной, которая лидировала на протяжении большей части турнира и радовала нас своими победами. Александра Костенюк, несмотря на не столь уверенный старт, в полной мере продемонстрировала свои бойцовские качества. Для Полины Шуваловой это первый опыт в серии Гран-при, и я уверен, что она сделает необходимые выводы и вернется с новыми силами. Желаю нашим девушкам удачи в дальнейших соревнованиях!

Пользуясь случаем, также хочу поздравить наших юных шахматистов Артема Ускова, Романа Шогджиева и Оксану Горячкину, их родителей и тренеров с завоеванием медалей на детском первенстве мира в Батуми».

источник: «Советский спорт»
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