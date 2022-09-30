ФИДЕ открыла расследование после высказываний Карлсена и Ниманна

ФИДЕ открыла расследование после того, как чемпион мира Магнус Карлсен снялся с турнира Sinquefield Cup, намекнув на жульничество своего соперника Ханса Ниманна.

За день до этого Ниманн обыграл своего титулованного оппонента.

«В интересах шахматного сообщества мы просим общественность воздержаться от спекуляций об исходе и возможных санкциях до тех пор, пока все имеющиеся факты не будут тщательно рассмотрены и не будет завершено надлежащее расследование», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФИДЕ.

Добавим, что Ниманн на обвинения Карлсена ответил, что нарушал правила только в онлайн-турнирах, за что уже был наказан.