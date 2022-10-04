Геннадия и Елену Тимченко наградили Золотым знаком Федерации шахмат России

Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) принял решение наградить Геннадия Тимченко и Елену Тимченко Золотым знаком ФШР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

ФШР совместно с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко уже более 10 лет реализует два ключевых проекта – «Шахматы в музеях» и «Шахматы в школах».

–Впервые в новейшей истории идея проводить шахматные турниры в крупнейших культурных центрах была реализована во время матча на первенство мира, который в 2012 году прошел в Государственной Третьяковской галерее по инициативе Андрея Филатова и Геннадия Тимченко, – рассказали в пресс-службе ФШР. – Оригинальный формат проведения соревнований в стенах лучших музеев призван подчеркнуть тесную связь шахмат и искусства. В 2013 году с большим успехом прошел Мемориал Александра Алехина, который приняли Лувр и Русский музей».

Начиная с 2013 года суперфиналы чемпионата России проходили в музеях разных регионов России: Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сатке, Воткинске и Ижевске, Москве, Уфе, Чебоксарах.

Проект «Шахматы в школах» направлен на преподавание шахмат в начальной школе. В настоящий момент проект работает в 18 регионах России и охватил около 3 тысяч школ. Более 380 тысяч школьников прошли первоначальное обучение шахматам.