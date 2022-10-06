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Американский шахматист Ниманн, обвиняемый в жульничестве, собирается продолжать карьеру

Исследование показало, что представитель США 100 раз нарушал правила.
06 октября 2022 13:52
автор: Максим Скороходов

Обвиняемый в мошенничестве американский шахматист Ханс Ниманн не собирается завершать спортивную карьеру.

«Думаю, игра уже всем показала, какой я шахматист. Также она всем показывает, что я не собираюсь отступать и буду продолжать играть и показывать результат, несмотря на оказываемое давление», - сказал Ниманн американским журналистам.

Согласно отчету Chess.com, Ниманн жульничал в ста партиях, включая те, в которых разыгрывался денежный фонд. Также от действий американца пострадал претендент на шахматную корону россиянин Ян Непомнящий.

ФИДЕ также открыла расследование в отношении Ниманна, после того, как его в нечестной игре обвинил чемпион мира Магнус Карлсен.

источник: «Советский спорт»
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