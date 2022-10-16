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Ниманн заявил, что считает себя конкурентоспособным в борьбе за звание чемпиона мира

Ранее шахматист подозревался в мошенничестве.
16 октября 2022 13:04

Американский шахматист Ханс Моке Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве, высказался о своей карьере.

«Как бы я описал себя? Я бы сказал, что я конкурентоспособный шахматист на пути к тому, чтобы стать чемпионом мира. Вот как я бы разместил свой профиль в LinkedIn», - сказал Ниманн на пресс-конференции.

Согласно отчету Chess.com, Ниманн жульничал в ста партиях, включая те, в которых разыгрывался денежный фонд. Также от действий американца пострадал претендент на шахматную корону россиянин Ян Непомнящий.

ФИДЕ также открыла расследование в отношении Ниманна, после того, как его в нечестной игре обвинил чемпион мира Магнус Карлсен.

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