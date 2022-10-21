Психологический мат норвежскому шахматисту

«На имидж шахмат в целом это сильно не повлияет. Пожалуй, наоборот: мы живем в таком мире, когда любой скандал повышает популярность — это тоже пиар. Тем более, в шахматах действительно всегда все было пресно, поэтому это очень даже удачно.

Этот парень, Ниманн, лично у меня вызывает большие симпатии, я даже партии его начал смотреть. Кстати, интереснейший, сильный, очень самобытный шахматист со своим стилем и харизмой. Что касается Карлсена, по-русски можно сказать, что в тот момент, когда он психанул, он просто обосрался — это то слово, которое лучше всего подходит к ситуации. А дальше началась череда каких-то оправданий, глупых намеков. Мне кажется, Ниманн поступил чисто по-американски — что нам непонятно. Но, на мой взгляд, все по делу. Конечно, 100 миллионов он не выиграет, но нервы потреплет и откупные получит», — сказал Смагин журналисту.

Американский гроссмейстер опубликовал в социальных сетях иск в окружной суд штата Миссури, США. «Мой иск говорит сам за себя», — написал он в комментарии.

Помимо Карлсена, в качестве ответчиков указаны веб-сайт Chess.com, американец Хикару Накамура, компания Карлсена Play Magnus Group и шахматист Дэнни Ренш. За причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни» Ниманн требует от ответчиков 100 миллионов долларов.

Ранее 14-й чемпион мира Владимир Крамник констатировал, что в шахматах есть проблема мошенничества, но ей практически никто не занимается.