Смагин: партии Карлсена вообще никто не смотрит

«Интерес к Ниманну в шахматном сообществе настолько высок, что партии Карлсена вообще никто не смотрит. И для меня как для организатора было бы крайне интересно каким-то образом заманить его поиграть в Россию. Думаю, спонсоров на это найдется тьма тьмущая. Я читал, что парень это непростой, закончил какую-то престижную школу в Нью-Йорке и мечтает приехать в Россию — посмотреть и поиграть», - оповестил Смагин журналистов.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. 31-летний норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили 19-летнего американца в мошенничестве.

19 сентября Карлсен вновь встретился с Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу. Ниманн в ответ на обвинения подал иск на 100 миллионов долларов.

Ранее Смагин заявил, что Магнус в ситуации с Ниманном психанул и обосрался.