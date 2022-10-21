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Смагин: партии Карлсена вообще никто не смотрит

«Газета.Ru» сообщает: Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ), гроссмейстер Сергей Смагин высказался об интересе к персоне американского шахматиста Ханса Ниманна, который получил неожиданную мировую известность из-за скандала с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Смагин обратил внимание, что интерес к Ниманну очень высок, и было бы здорово увидеть американца играющим в России.
21 октября 2022 15:23

«Интерес к Ниманну в шахматном сообществе настолько высок, что партии Карлсена вообще никто не смотрит. И для меня как для организатора было бы крайне интересно каким-то образом заманить его поиграть в Россию. Думаю, спонсоров на это найдется тьма тьмущая. Я читал, что парень это непростой, закончил какую-то престижную школу в Нью-Йорке и мечтает приехать в Россию — посмотреть и поиграть», - оповестил Смагин журналистов.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. 31-летний норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили 19-летнего американца в мошенничестве.

19 сентября Карлсен вновь встретился с Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу. Ниманн в ответ на обвинения подал иск на 100 миллионов долларов.

Ранее Смагин заявил, что Магнус в ситуации с Ниманном психанул и обосрался.

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Смагин: партии Карлсена вообще никто не смотрит
«Газета.Ru» сообщает: Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ), гроссмейстер Сергей Смагин высказался об интересе к персоне американского шахматиста Ханса Ниманна, который получил неожиданную мировую известность из-за скандала с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Смагин обратил внимание, что интерес к Ниманну очень высок, и было бы здорово увидеть американца играющим в России.
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«Газета.Ru» сообщает: Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал скандал с участием действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена и американца Ханса Ниманна. Магнус обвинил оппонента в читерстве, в ответ на что Ниманн подал иск на сумму в 100 млн долларов. Смагин выразил мнение, что это не испортит имидж шахмат и, даже напротив, укрепит его. Также он обратил внимание, что Магнус повел себя неправильно.
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