Алексей Дреев: Ниманн виноват…но Ниманн не виноват

Советский и российский гроссмейстер Алексей Дреев прокомментировал скандальную ситуацию между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и американским шахматистом Хансом Ниманном, которого недавно обвинили в читерстве.

«История которая неизвестно, когда и чем закончится. Хочу как в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» сказать: Ниманн виноват…но Ниманн не виноват.

Виноват в том, что использовал компьютер в онлайн-турнире, когда ему было 12 лет и в этом он признался, но не виноват в том, в чем его обвиняют. На турнире с Карлсеном он не использовал компьютер. Я внимательно смотрел эту партию, и не нашел компьютерных следов. За время игры есть ошибки с обеих сторон. В последующих партиях также не нашёл намека на компьютерную игру. Смотрел объективно и внимательно. Симпатии или антипатии к шахматистам не испытываю.

Доказательств нет! Поспешили с обвинениями. Я лично играл с Ниманном в блиц. В матче из двух партий сыграли 1/1. В первой игре я проиграл, а во второй сравнял счет. Уже тогда чувствовался потенциал», – сказал Дреев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, в начале сентября Магнус Карлсен снялся с турнира, обвинив Ханса Ниманна в читерстве.