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Непомнящий сыграет с Карлсеном в полуфинале чемпионата мира по правилам Фишера

Турнир проходит в Исландии.
28 октября 2022 09:06
автор: Максим Скороходов

Завершился групповой этап чемпионата мира по шахматам Фишера.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий с двумя поражениями занял второе место в группе В и теперь сыграет в полуфинале с обладателем шахматной короны норвежцем Манусом Карлсеном. Их матч пройдет 29 октября.

Во втором полуфинале встретятся победитель группы В Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана и японец Хикару Накамура.

Шахматы Фишера проводятся с различным контролем времени и нефиксированной расстановкой фигур. Данный вид соревнований вошел под эгиду ФИДЕ в 2019 году.

источник: «Советский спорт»
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