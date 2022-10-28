Непомнящий сыграет с Карлсеном в полуфинале чемпионата мира по правилам Фишера

Завершился групповой этап чемпионата мира по шахматам Фишера.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий с двумя поражениями занял второе место в группе В и теперь сыграет в полуфинале с обладателем шахматной короны норвежцем Манусом Карлсеном. Их матч пройдет 29 октября.

Во втором полуфинале встретятся победитель группы В Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана и японец Хикару Накамура.

Шахматы Фишера проводятся с различным контролем времени и нефиксированной расстановкой фигур. Данный вид соревнований вошел под эгиду ФИДЕ в 2019 году.