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Непомнящий проиграл американцу Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера

Судьба титула решилась в армагеддоне.
30 октября 2022 23:56
автор: Максим Скороходов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

Финал проходил из четырех партий. Счет после них оказался равным 2,5:2,5. Поэтому проводился армагеддон с контролем времени, в котором Накамура обязан был побеждать белыми фигурами, что он и сделал.

Добавим, что третье место на турнире занял чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.

Отметим, что в шахматах Фишера фигуры на первом и восьмом рядах расставлены случайным образом.

источник: «Советский спорт»
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