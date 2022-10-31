Непомнящий заработал 85 тысяч долларов за второе место на чемпионате мира по шахматам Фишера

Ресурс Chess24 опубликовал призовые чемпионата мира по шахматам Фишера, прошедшем в Исландии.

Победитель турнира американец Хикару Накамура получит 150 тысяч долларов, российский гроссмейстер Ян Непомнящий, проигравший в финале - 85 тысяч.

Бронзовому призеру турнира норвежцу Магнусу Карлсену причитается 55 тысяч долларов, еще один российский шахматист Владимир Федосеев, ставший пятым, заработал 25 тысяч. Минимальный размер призовых на турнире составил 10 тысяч долларов.

Отметим, что в шахматах Фишера фигуры на первом и восьмом рядах расставлены случайным образом.