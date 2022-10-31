Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Софья Карпова: Отец в коме, на него никто не нападал, все травмы бытовые

Дочь экс-чемпиона мира Анатолия Карпова рассказала о состоянии здоровья отца.
31 октября 2022 17:15
автор: Александр Евграфов

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в состоянии искусственной комы в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского, сообщается в Telegram-канале Федерации шахмат России.

Как сообщает дочь прославленного гроссмейстера Софья, все травмы носят бытовой характер, никакого нападения не было.

Ранее СМИ со ссылкой на председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева сообщили, что на Карпова было совершено нападение после его выхода из здания Государственной Думы.

Это интересно:
Софья Карпова: Отец в коме, на него никто не нападал, все травмы бытовые
Дочь экс-чемпиона мира Анатолия Карпова рассказала о состоянии здоровья отца.
31.10.2022 17:15
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Китайца Лижэня официально пригласили на матч за звание чемпиона мира по шахматам
За корону представитель Поднебесной будет играть с россиянином Непомнящим.
31.10.2022 14:20
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Непомнящий заработал 85 тысяч долларов за второе место на чемпионате мира по шахматам Фишера
Победитель получит 150 тысяч долларов.
31.10.2022 12:37
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Непомнящий проиграл американцу Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера
Судьба титула решилась в армагеддоне.
30.10.2022 23:56
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Алексей Дреев: Читерство – отражение морали в обществе
Алексей Дреев: Читерство – отражение морали в обществе
Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России Алексей Дреев оценил масштаб читерства в шахматах и предположил как с этим бороться.
30.10.2022 12:46
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий обыграл Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера
Турнир проходит в исландском Рейкьявике.
29.10.2022 23:59
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Непомнящий сыграет с Карлсеном в полуфинале чемпионата мира по правилам Фишера
Турнир проходит в Исландии.
28.10.2022 09:06
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Американский шахматист проиграл Непомнящему из-за того, что не знал правила
Спортсмены соперничали на чемпионате мира Фишера.
27.10.2022 17:43
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Алексей Дреев: Ниманн виноват…но Ниманн не виноват
Алексей Дреев: Ниманн виноват…но Ниманн не виноват
26.10.2022 00:29
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Смагин: партии Карлсена вообще никто не смотрит
«Газета.Ru» сообщает: Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ), гроссмейстер Сергей Смагин высказался об интересе к персоне американского шахматиста Ханса Ниманна, который получил неожиданную мировую известность из-за скандала с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Смагин обратил внимание, что интерес к Ниманну очень высок, и было бы здорово увидеть американца играющим в России.
21.10.2022 15:23
Шахматы
Призовая игра для Касаткиной! Чего ждать от единственной россиянки в финале года
В ночь на 1 ноября в США стартует суперэлитный итоговый турнир женского теннисного сезона. В число восьми его участниц впервые за шесть лет попала наша теннисистка – это Дарья Касаткина.
Страсти по Спартаку и другие футбольные мемы
Последние новости из мира футбола в видосиках и картинках.
В Тюмени появился свой Ибрагимович! Как невероятный гол из российского мини-футбола поставил на уши весь мир (видео)
Воскресенье 30 октября стало хорошим днем для продвижения российского футбола.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 31.10.2022: на кону 2 850 000 рублей!
31 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ловкость рук — и никакого мошенства! Как Капризов стал первой звездой, не забив и не отдав (видео)
Реализованный послематчевый буллит Кирилла Капризова принес «Миннесоте» выездную победу над «Чикаго» (4:3), а «Рейнджерс» в гостях одолел «Аризону» (3:2) благодаря голу и двум передачам Артемия Панарина.
Официально: Ферстаппен круче Шумахера! Итоги Гран-при Мексики
Победителем этапа «Формулы-1» в Мехико стал новоиспеченный двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, который выиграл уже 14-ю гонку в нынешнем сезоне, побив рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.
Хватит называть Кондратюка «парнем Трусовой»! Чем завершился этап Гран-при в Сочи
Последнее золото турнира выиграл чемпион страны и Европы Марк Кондратюк, опередивший ближайшего соперника почти на сорок баллов.
Их не догонят! Как «Зенит» вырвал победу в Краснодаре и прошел первый круг РПЛ без единого поражения
В 15-м туре РПЛ петербуржцы дожали в гостях «быков» (1:0) благодаря голу Далера Кузяева с пенальти.
Папа Даня — чемпион! Такого классного тенниса, как в Вене, Медведев не показывал с зимы
Россиянин Даниил Медведев стал победителем представительного турнира в Австрии. В финальном матче он в трех партиях обыграл Дениса Шаповалова из Канады.
«Пачка валидола к шайбе? Нам не надо ничего лишнего». Роман Ротенберг — после победы 6:4 над «Спартаком»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:4).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика