Софья Карпова: Отец в коме, на него никто не нападал, все травмы бытовые

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в состоянии искусственной комы в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского, сообщается в Telegram-канале Федерации шахмат России.

Как сообщает дочь прославленного гроссмейстера Софья, все травмы носят бытовой характер, никакого нападения не было.

Ранее СМИ со ссылкой на председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева сообщили, что на Карпова было совершено нападение после его выхода из здания Государственной Думы.