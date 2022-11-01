Карлсен назвал условия, при которых вернется к матчам за мировую корону

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен назвал условия, при которых согласится на участие в матчах за титул.

Ранее норвежец отказался от встречи за мировую шахматную корону против российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

«Мне бы хотелось, чтобы на обдумывание ходов давали меньше времени и чтобы было больше партий», — цитируют Карлсена зарубежные СМИ.

Таким образом, весной 2023 года Непомнящий встретится с занявшим второе место на турнире претендентов Дином Лижэнем из Китая.