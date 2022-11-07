Юрий Бородавко: Внимание к шахматам в мире поднялось, но фон вокруг шахмат стал негативным

«Я бы не сказал, что Магнус Карлсен мутит воду. Он ведь уже больше 10 лет безоговорочно сильнейший шахматист планеты и имеет право на то, чтобы высказать свою позицию. Ханс Ниманн ведь признался в жульничестве, а крупнейший сайт представил массу примеров и анализ партий, когда американец играл нечестно. Основания же есть. Скандалы в шахматах – исключительно борьба за деньги, на мой взгляд. Внимание к шахматам в мире поднялось, не спорю, но мне кажется, что фон вокруг шахмат стал негативным.

Что касается отказа Карлсена играть за титул чемпиона мира, он ведь не сжёг все мосты. Да, получается, отказался от матча с Яном Непомнящим, но в предыдущем чемпионском матче он нашего парня разгромил. У Магнуса есть своя позиция. Думаю, если Карлсен захочет, он легко пройдёт через следующий чемпионский цикл и вновь заберёт корону. Хотя жаль на самом деле. Я бы с удовольствием посмотрел на их матч, на эти комбинации и на эту психологическую борьбу. Ведь недавно Непомнящий в шахматы Фишера обыграл Карлсена и наверняка был бы сильнее, чем в первом матче. Мне кажется, не стоит искать подоплёку, что норвежец отказывается играть с русским. Он выступает против системы», — цитируют российские СМИ.