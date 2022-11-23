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Российские шахматисты не сыграют на турнире в Вейк-ан-Зее

Среди 14 участников турнира восемь входят в число двадцати сильнейших шахматистов.
23 ноября 2022 10:18
автор: Александр Евграфов

Российские шахматисты не примут участие в 85-м шахматном турнире Tata Steel Chess в нидерландском Вейк-ан-Зее, сообщается на официальном сайте турнира, опубликовавшем список участников.

В турнире сыграет его действующий победитель, чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который в 19-й раз принимает участие в нем. Он восемь раз побеждал здесь. Его соперниками станут еще четверо гроссмейстеров из первой десятки мирового рейтинга: соперник Непомнящего по матчу за чемпионский титул китаец Дин Лижэн, американцы Фабио Каруана и Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири.

В Вейк-ан-Зее приедет также четырехкратный победитель турнира американец Левон Ароян. Среди 14 участников поляк Ян-Криштоф Дуда, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов.

Турнир пройдет с 13 по 29 января 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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