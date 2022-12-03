Гроссмейстер Карякин подтвердил участие в выборах президента Федерации шахмат России

Гроссмейстер Сергей Карякин подтвердил выдвижение своей кандидатуры на пост президента Федерации шахмат России (ФШР), сообщил он в своем Telegram-канале.

«В последние месяцы я активно и по делу критиковал руководство ФШР. Искренне был уверен, что конструктивная критика поможет ФШР обратить внимание на проблемные моменты. Увы, по прошествии 8 месяцев никаких позитивных изменений не видно. После длительных раздумий я решил баллотироваться на пост президента ФШР», - говорится в сообщении.

Соперником Карякина в выборах станет действующий президент ФШР Андрей Филатов, который возглавляет организацию с 2014 года. Выборы состоятся на съезде организации 17 декабря в Москве.