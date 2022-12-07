Горячкина сыграла вничью во второй партии полуфинала турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи во второй партии полуфинального матча турнира претенденток FIDE в узбекистанской Хиве.

Горячкина играла черными и свела партию вничью на 40-м ходу. Общий счет в матче равный – 1:1. Следующая партия состоится 9 декабря.

Победительница этого матча встретится в финале турнира претенденток с еще одной китаянкой Лэй Тинцзе, который пройдет в 2023 году.

Победительница финала сыграет в матче за титул чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.