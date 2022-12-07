Наблюдательный Совет ФШР направил запрос Сергею Карякину

Федерация шахмат России (ФШР) направила кандидату в президенты организации Сергею Корякину уведомление следующего содержания:

Международному гроссмейстеру С.А. Карякину

Уважаемый Сергей Александрович,

Ввиду отсутствия в установленный срок Вашего ответа на официальный запрос от 5.12.2022 г. № 599, Наблюдательный Совет ФШР уведомляет о необходимости информировать членов Наблюдательного Совета ФШР о планируемом количестве вице-президентов ФШР с указаниями фамилии, имени и отчества каждого из кандидатов до принятия Набсоветом ФШР решения по вопросу внесения Вашей кандидатуры в избирательный бюллетень для голосования на XV очередном Съезде ФШР на выборах президента ФШР.

Запрашиваемую информацию прошу направить до 18.00 мск 12 декабря в адрес Наблюдательного Совета ФШР на e-mail russiachess@gmail.com.

Президент ФШР

Андрей Филатов