Горячкина сыграла вничью в третьей партии полуфинала турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи в третьей партии полуфинального матча турнира претенденток FIDE в узбекистанской Хиве.

Горячкина играла белыми, партия завершилась на 45-м ходу. Общий счет в матче равный – 1,5:1,5. Следующая партия состоится 10 декабря.

Победительница этого матча встретится в финале турнира претенденток с еще одной китаянкой Лэй Тинцзе, который пройдет в 2023 году.

Победительница финала сыграет в матче за титул чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.