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Чемпион мира по шахматам Карлсен сыграет на чемпионате мира в рапиде и блице

Соревнования состоятся в конце декабря в Казахстане.
09 декабря 2022 16:52
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выступит на чемпионате мира в рапиде и блице, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

В чемпионате также примут участие Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Аниш Гири, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв и другие.

Чемпионат состоится 25-30 декабря в Алма-Ате (Казахстан).

В конце 2021 года Карлсен победил российского гроссмейстера Непомнящего в матче за титул чемпиона мира в классических шахматах, а в 2022 году отказался от его защиты после того как Непомнящий выиграл турнир претендентов.

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