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Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР

Заслуженный тренер России, гроссмейстер Александр Рязанцев выразил мнение по поводу решения Сергея Карякина баллотироваться на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Также шахматист оценил работу команды ФШР.
Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР
10 декабря 2022 15:09
автор: Савинова Дарья

«Знаю Сергея Карякина, который добился больших успехов в карьере, как выдающегося и действующего спортсмена. Поэтому для меня было неожиданным прочитать, что он будет баллотироваться на должность президента ФШР. Поскольку я не видел его программы развития шахмат в стране (я так понимаю, что она в разработке) и пока нет информации о команде, с которой он собирается идти на выборы, то комментировать нечего.

Но хотел бы рассказать о своем опыте работы в ФШР. В 2014 году, когда президентом стал Андрей Филатов, я работал тренером женской сборной, а с 2018 - мужской сборной России. Отмечу, что шахматный мир с большой скоростью меняется, он стал многополярным и очень конкурентным в связи с развитием шахматных технологий и доступа к ним. Добиваться высоких результатов и выигрывать с каждым годом становится объективно сложнее. За эти годы были одержаны многочисленные победы России. Считаю, что этих побед удалось добиться благодаря слаженной и системной работе команды ФШР.

Отдельно хотел бы отметить, что Федерация шахмат России не раз отстаивала интересы нашей сборной. Например, в 2014 году на Всемирной шахматной Олимпиаде в Тромсе, когда нашу женскую сборную хотели не допустить до участия, ФШР удалось отстоять право наших девушек выступить. Более того, организаторы принесли нашей сборной извинения за этот инцидент. И это не единичный случай отстаивания интересов наших шахматистов.

Являясь старшим тренером гроссмейстерского центра «Сибирь», я регулярно бываю в разных городах нашей страны и могу отметить налаженную работу, поддержку и взаимодействие ФШР и региональных федераций.

Если оценивать работу Федерации за последние годы, то, на мой взгляд, идет положительное и системное развитие шахмат в нашей стране», - передает слова Рязанцева корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, недавно Сергей Карякин рассказал о своем намерении баллотироваться на пост президента ФШР. Его выдвинула Федерация шахмат Чеченской республики. Гроссмейстер недоволен руководством ФШР.

источник: «Советский спорт»
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Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР
Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР
Заслуженный тренер России, гроссмейстер Александр Рязанцев выразил мнение по поводу решения Сергея Карякина баллотироваться на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Также шахматист оценил работу команды ФШР.
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