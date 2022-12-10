Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР

«Знаю Сергея Карякина, который добился больших успехов в карьере, как выдающегося и действующего спортсмена. Поэтому для меня было неожиданным прочитать, что он будет баллотироваться на должность президента ФШР. Поскольку я не видел его программы развития шахмат в стране (я так понимаю, что она в разработке) и пока нет информации о команде, с которой он собирается идти на выборы, то комментировать нечего.



Но хотел бы рассказать о своем опыте работы в ФШР. В 2014 году, когда президентом стал Андрей Филатов, я работал тренером женской сборной, а с 2018 - мужской сборной России. Отмечу, что шахматный мир с большой скоростью меняется, он стал многополярным и очень конкурентным в связи с развитием шахматных технологий и доступа к ним. Добиваться высоких результатов и выигрывать с каждым годом становится объективно сложнее. За эти годы были одержаны многочисленные победы России. Считаю, что этих побед удалось добиться благодаря слаженной и системной работе команды ФШР.



Отдельно хотел бы отметить, что Федерация шахмат России не раз отстаивала интересы нашей сборной. Например, в 2014 году на Всемирной шахматной Олимпиаде в Тромсе, когда нашу женскую сборную хотели не допустить до участия, ФШР удалось отстоять право наших девушек выступить. Более того, организаторы принесли нашей сборной извинения за этот инцидент. И это не единичный случай отстаивания интересов наших шахматистов.



Являясь старшим тренером гроссмейстерского центра «Сибирь», я регулярно бываю в разных городах нашей страны и могу отметить налаженную работу, поддержку и взаимодействие ФШР и региональных федераций.



Если оценивать работу Федерации за последние годы, то, на мой взгляд, идет положительное и системное развитие шахмат в нашей стране», - передает слова Рязанцева корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, недавно Сергей Карякин рассказал о своем намерении баллотироваться на пост президента ФШР. Его выдвинула Федерация шахмат Чеченской республики. Гроссмейстер недоволен руководством ФШР.