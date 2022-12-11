Горячкина проиграла полуфинальный матч на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла четвертую партию полуфинального матча турнира претенденток FIDE в узбекистанской Хиве.

В четвертой партии матча против представительницы Китая Тань Чжунъи Горячкина играла черными, партия завершилась на 40-м ходу. Общий счет в матче стал – 2,5:1,5 в пользу китаянки.

Победительница этого матча встретится в финале турнира претенденток с еще одной китаянкой Лэй Тинцзе, который пройдет в 2023 году.

Победительница финала сыграет в матче за титул чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.