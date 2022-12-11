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Горячкина проиграла полуфинальный матч на турнире претенденток

Российская шахматистка проиграла черными китайской сопернице в четвертом матче полуфинала.
11 декабря 2022 20:29
автор: Александр Евграфов

Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла четвертую партию полуфинального матча турнира претенденток FIDE в узбекистанской Хиве.

В четвертой партии матча против представительницы Китая Тань Чжунъи Горячкина играла черными, партия завершилась на 40-м ходу. Общий счет в матче стал – 2,5:1,5 в пользу китаянки.

Победительница этого матча встретится в финале турнира претенденток с еще одной китаянкой Лэй Тинцзе, который пройдет в 2023 году.

Победительница финала сыграет в матче за титул чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

источник: «Советский спорт»
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