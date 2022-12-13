World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гроссмейстер Карякин допущен к выборам президента Федерации шахмат России

Выборы состоятся 17 декабря.
13 декабря 2022 13:15
автор: Александр Евграфов

Гроссмейстер Сергей Карякин допущен к выборам президента Федерации шахмат России, сообщается на сайте организации.

Кандидатура Карякина была выдвинута Федерацией шахмат Чеченской Республики. Его соперником на выборах станет действующий глава организации Андрей Филатов, который возглавляет ФШР с 2014 года.

На выборы Филатов идет сразу с пятью вице-президентами: Натальей Комаровой, Александром Жуковым, Андреем Гурьевым, Павлом Шинским и Сергеем Смагиным.

Выборы президента состоятся 17 декабря в ходе XV съезда Федерации шахмат России.

Это интересно:
Гроссмейстер Карякин допущен к выборам президента Федерации шахмат России
Выборы состоятся 17 декабря.
13.12.2022 13:15
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Горячкина проиграла полуфинальный матч на турнире претенденток
Российская шахматистка проиграла черными китайской сопернице в четвертом матче полуфинала.
11.12.2022 20:29
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР
Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР
Заслуженный тренер России, гроссмейстер Александр Рязанцев выразил мнение по поводу решения Сергея Карякина баллотироваться на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Также шахматист оценил работу команды ФШР.
10.12.2022 15:42
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Чемпион мира по шахматам Карлсен сыграет на чемпионате мира в рапиде и блице
Соревнования состоятся в конце декабря в Казахстане.
09.12.2022 16:52
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Горячкина сыграла вничью в третьей партии полуфинала турнира претенденток
Российская шахматистка борется за выход в финал с китаянкой Тань Чжунъи.
09.12.2022 16:18
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Наблюдательный Совет ФШР направил запрос Сергею Карякину
Кандидату следует предоставить информацию о вице-президентах до вечера 12 декабря
07.12.2022 23:30
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Горячкина сыграла вничью во второй партии полуфинала турнира претенденток
Российская шахматистка борется за выход в финал с китаянкой Тань Чжуньи.
07.12.2022 17:12
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Магнус Карлсен признан самым высокооплачиваемым спортсменом Норвегии
Доход шахматиста за год составил почти 18 млн крон (около 1,7 млн евро).
07.12.2022 15:48
Шахматы
Российские и белорусские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом до 2024 года
Международная федерация шахмат продлила срок действия своего решения.
05.12.2022 15:02
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Гроссмейстер Карякин подтвердил участие в выборах президента Федерации шахмат России
Ранее он был выдвинут Федерацией шахмат Чеченской Республики.
03.12.2022 14:27
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Сестры по несчастью! Как Элма и Катя борются за репутацию Криштиану Роналду после фиаско на ЧМ-2022
Элма и Катя Авейру - сестры Криштиану Роналду - после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре называют критиков своего брата «крысами», «клоунами» и «ничтожествами». А еще - предлагают 37-летнему форварду остаться в национальной команде до ЧМ-2026.
«Возможно, мы увидим один гол, и забьет его Месси». Прогноз Масалитина на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.
Аргентина – Хорватия: расклад и расписание трансляций первого полуфинала ЧМ-2022 13.12.2022
13 декабря пройдет первый полуфинальный поединок чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет матч за выход в финал с участием команд Лионеля Месси и Луки Модрича.
«Правило Трусовой» сработало для Малинина! Как русский американец с пятью чистыми четверными проиграл финал Гран-при
В воскресенье в Италии завершился главный турнир первой половины мирового сезона – финал Гран-при ISU.
Месси против МММ — Модрича, Мбаппе и Маттеуса! Что ждет Лео на финише ЧМ-2022
Лионелю Месси на чемпионате мира в Катаре предоставляется возможность реализовать мечту и переписать очередные рекорды. Впереди полуфинал Аргентина - Хорватия и вероятный финал против Франции.
«Могильщик» Бразилии Федор Кудряшов и другие мемы ЧМ-2022
Последние новости чемпионата мира в Катаре в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.12.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Два Романа Ротенберга, хет-трик 17-летнего Демидова, Голдобин в очках Воробьева. Чем запомнился Матч звезд КХЛ-2022
В Челябинске на «Арене-Трактор» завершилась Неделя звезд хоккея.
Уплывший миллион Медведева и «китайская стена» для шахматисток. Новые приключения наших нейтралов
В финале звездного теннисного турнира в Саудовской Аравии Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу.
Традиция Хорватии и европейское проклятье Бразилии. Главные цифры четвертьфиналов ЧМ-2022
Самая интересная статистика по итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира: Хорватия - Бразилия (1:1, пенальти - 4:2), Нидерланды - Аргентина (2:2, пенальти - 3:4), Марокко - Португалия (1:0) и Англия - Франция (1:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика