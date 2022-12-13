Гроссмейстер Карякин допущен к выборам президента Федерации шахмат России

Гроссмейстер Сергей Карякин допущен к выборам президента Федерации шахмат России, сообщается на сайте организации.

Кандидатура Карякина была выдвинута Федерацией шахмат Чеченской Республики. Его соперником на выборах станет действующий глава организации Андрей Филатов, который возглавляет ФШР с 2014 года.

На выборы Филатов идет сразу с пятью вице-президентами: Натальей Комаровой, Александром Жуковым, Андреем Гурьевым, Павлом Шинским и Сергеем Смагиным.

Выборы президента состоятся 17 декабря в ходе XV съезда Федерации шахмат России.