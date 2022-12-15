Владимир Малахов: Карпов известен как шахматист, а как политик «один из» и далеко не самый топовый

«Карпов известен и останется всегда известным как выдающийся шахматист и шахматный организатор, как политик он все же «один из» и далеко не самый топовый, согласитесь. Поэтому острые вопросы, не связанные с шахматами, ему задавать на мой взгляд странно, если не сказать не совсем корректно. Он выразил свое личное мнение, на которое имеет право», - сказал Малахов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что 14 декабря на пресс-конференции Карпова и кандидата в президенты ФШР гроссмейстера Сергея Карякина двенадцатый чемпион мира по шахматам назвал предателями людей из мира шахмат, подписавших письмо против спецоперации России на Украине.